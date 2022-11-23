科技男確診後出現這情況 醫師提醒要小心

56歲從事科技業的陳先生今年年中，確診新冠肺炎痊癒後，才開始意識到健康重要，也重拾荒廢許久的運動習慣，但他發現在運動的時，會感到胸悶及呼吸困難，起初覺得休息後有緩解而不以為意，但情況越來越嚴重與頻繁才就醫，檢查發現是冠心病，經醫師置放冠狀動脈支架治療後而改善。

陳先生每年公司健康檢查結果都有高血壓、糖尿病、高血脂三高問題；不過因工作繁忙，陳先生沒有感到特別不舒服，也未就醫治療。

新竹臺大分院心臟血管科醫師曾新育表示，有些患者於確診新冠肺炎後會有長新冠(Long COVID-19)等後遺症，常見的心血管長新冠症狀包含胸痛、喘、心悸等；而典型的冠心症症狀則為胸悶或胸痛，感覺會像胸口被一塊大石頭壓住喘不過氣來，不舒服的位置有時候會擴散到頸部、肩膀、左手臂、甚至是上腹部，且會在運動或情緒激動時更為明顯，在休息或是使用硝化甘油舌下碇後將能得到緩解。

曾新育表示，其他不適如呼吸困難、噁心、嘔吐、冒冷汗等，也有可能是冠心症的表現，因兩者症狀類似，病人可能會以為是新冠肺炎的後遺症而輕忽。建議民眾如果連休息的時候都有不適的情形，或是不舒服的時間持續大於20分鐘，有可能已經是急性心肌梗塞，建議民眾要立即就醫，進行進一步的診治。

曾新育表示，冠心症的原因有很多，提醒有高血壓、糖尿病、高膽固醇血症、慢性腎病變(含洗腎)、抽菸(含二手煙)、家族中有冠心症等危險因子的民眾，務必要好好地控制血壓、血糖、膽固醇與戒菸；此外，均衡的飲食與良好運動習慣也很重要。

曾新育說，對於冠心症疾病也不要感到恐懼，目前冠心症的標準治療為抗血小板藥物，若藥物治療下症狀仍無法獲得改善，或是已經進展至急性心肌梗塞，醫師則會評估採行心導管檢查手術，另若有嚴重程度的狹窄，可能會需要放置心臟血管支架或是進行冠狀動脈繞道手術。

曾新育提醒，民眾應多加留意心血管疾病的警訊，尤其新冠肺炎確診病人，不要將胸痛僅視為病毒感染的後遺症，建議應多加留意不舒服的頻率、時間等，並盡速到各大醫療院所心臟科門診，由專業醫師安排進一步的診治，不要錯過治療的黃金時機。