獨／野放黑鳶民宅抓雞還索食 基隆鳥會再送牠回山裡去

基隆山區上個月出現一隻黑鳶，腳有編號M6，卻飛到民宅想抓雞籠裏的雞，但獵捕不成，還向老闆索食，一點也不怕人。基隆鳥會前往了解，發現並沒有受傷，健康良好，通報動保處後，當天帶往五分山成功野放，飛回天空大自然。

基隆野鳥學會常務理事沈錦豐，上月接到某家汽車維修廠老闆的電話，說有一隻黑鳶飛到廠區想抓雞籠裏的雞，但獵捕不成，還「向老闆要東西吃」，不堪其擾，因此來電詢問如何處置。

沈錦豐說，他到場發現黑鳶腳上有腳環，號碼是M6很清楚，查詢後了解是一隻曾被圈養後野放的黑鳶。去年3月由三芝民眾送台灣猛禽研究會，已知為民眾非法飼養1年多的個體，去年3月檢查無傷病後， 選擇在老梅野放。

沈錦豐表示，這隻是一隻第三年的幼鳥，已經在野外自然存活1年多，第四年就會有繁殖能力，如果能順利配對後，可能會改善這種侵入民宅索食的行為，經請示基隆市動保所後，由基隆鳥會協助處理。

沈錦豐到現場時M6已經被老闆誘入鐵籠內，可能是被圈養過，看牠也蠻習慣的，因此沒有換紙箱，直接送至五分山野放，但看M6似乎心不甘、情不願的才飛走。不過，「看到牠飛行的英姿，心裡滿滿的感動，黑鳶還是屬於自由天空的祝福牠」。

五分山地勢高、風勢又強，地點也偏僻，沈錦豐認為是野放的好地點，一度擔心會不會再飛回民宅附近，但經過一個多月追蹤，發現牠並沒有再回去，相信已經找到屬於自己的地方了。