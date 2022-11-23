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不怕訂不到機接！ 兆豐卡首創免費機捷、不限次數直送航廈

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
報復性出國力道來勢洶洶，兆豐銀行今日宣布，大方送「免費搭乘機場捷運」優惠。圖／兆豐銀行提供
報復性出國力道來勢洶洶，兆豐銀行今日宣布，大方送「免費搭乘機場捷運」優惠。圖／兆豐銀行提供

旅遊浪潮大爆發！報復性出國力道來勢洶洶，兆豐銀行今（23）日宣布，大方送「免費搭乘機場捷運」優惠，民眾只要刷兆豐信用卡購買機票或團費單筆滿1萬元，就送1次機場捷運免費搭乘，可任選至第一或第二航廈，優惠期間自11月起至明年2月底止。

兆豐表示，民眾蜂擁出境，隨之而來的交通需求也出現僧多粥少的狀況，不只機場停車位數量有限、即便預約機場接送也可能會有約不到或大塞車的風險，兆豐也推出佛心優惠幫民眾解套。

兆豐表示，送出「免費搭乘機場捷運」優惠，民眾只要刷兆豐信用卡購買機票或團費單筆滿1萬元，就送1次機場捷運免費搭乘，可任選至第一或第二航廈，優惠期間自11月起至明年2月底，橫跨春節及跨年，民眾每符合1次資格就能免費搭乘1次，輕鬆避開壅塞交通，直達航廈就能出國。

兆豐也提到，明年春節連假長達10天，直接帶旺日本及歐洲旅遊團供不應求，光是台北旅展短短三天就締造破億業績，不只旅遊業春燕回巢，發卡行也緊抓商機，大推刷卡優惠。

以兆豐銀行為例，除了此次推出免費搭乘機場捷運，日前也強打包括行李運送折扣、指定卡滿額送免費機接及海外醫療險等旅遊優惠，甚至連地價稅刷滿額送日本來回機票，也引起市場熱烈反應，吸引多位大戶上門探詢。

想衝一波日本行的民眾，兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲也分享，可掌握超殺省錢密技，輕鬆3招就能讓折扣加乘，首先第一招是使用銀行推出的旅遊折扣優惠，如Agoda全球訂房刷兆豐卡最高15%折扣；第二招再挑選一張海外刷卡高回饋的信用卡，如兆豐「利多御璽卡」國外消費不限金額3%回饋無上限；第三招則是採買時可以再利用發卡國際組織與店家推出的優惠，刷兆豐任一Visa信用卡都可享有最高15%超高折扣，搭配刷「利多御璽卡」3%回饋，等於直接賺到18%。

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