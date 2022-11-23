台灣閱讀節「好書交換趣」12月4日登場 收換書方法看這

國家圖書館舉辦「台灣閱讀節」12月3日起將在中正紀念堂園區和國家圖書館周邊登場，4日將推出「好書交換趣」活動，目前正熱烈募書中，邀請愛書人一起整理書櫃，凡書況良好的圖書都在交換範圍（視聽資料及雜誌外），請將符合收書原則的圖書攜至國家圖書館貴陽街行政區入口收書地點，即可換取「換書卡」，並在12月4日上午10時至下午4時至國家圖書館，憑卡換書。

國家圖書館表示，為了跟廣大的愛書人交流，不僅12月3日將盛大舉行「歡樂閱讀嘉年華」，12月4日也規畫了「好書交換趣」活動，邀請民眾在11月15日前的平日上午8時30分至下午5時30分，將符合收書原則的圖書攜至指定的收書地點，即可換取「換書卡」，並於活動當日憑卡換書。

根據國家圖書館收書原則，必須為書況良好，無破損、髒污或塗鴉劃記的各類圖書；若為電腦、法律、旅遊類圖書需近五年內出版；視聽資料、報刊雜誌、小冊子不在收書範圍內；高中（含）以下教科書、升學參考書、論文集、廣告宣傳品、宗教善印書、出租書店汰舊書籍及本館認定不宜交換者不在收書範圍內；違反法令、善良風俗及非正版圖書不在收書範圍內。

至於換書方式，國家圖書館指出，民眾請於收書時間內將符合收書原則的圖書攜至收書地點，恕不受理郵寄，由本館收書後發給「換書卡」，一本書蓋章一枚，活動當日憑卡換書，一枚換書章可換書一冊，「換書卡」請妥善保管。另外，活動當日也受理現場收書，請於活動時間內先至服務台換取「換書卡」後再行挑書。