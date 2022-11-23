「候選人匯來買票錢」失智者選前陷混亂 醫提2招預防

2022九合一選舉11月26日登場，候選人頻透過實體、電話拜票爭取選民認同，不過對國內近30萬名失智者來說，外來刺激過多可能會增加混亂、不安情況。醫師提醒，家屬可協助減少收看政論節目頻率，改其他活動轉移注意力，但仍鼓勵失智者參與投票，因投票是基本公民權益。

近期有失智者家屬反應，選舉前夕氣氛濃厚，家中的失智長輩變得混亂，甚至高齡媽媽還稱，「打電話拜票的候選人，已匯買票的錢到我帳戶，叫我幫他刷簿子確認。」讓他相當困擾。

亞東紀念醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，不同程度的失智者的思考力差異大，中後期的失智者基本上無法語言表達、也無法做出決定，例如不能問他「要不要吃飯」，只能以命令句說「現在要吃飯囉」。因此會受選舉氛圍影響的，多半是有思考力的極早期、早期失智者。

甄瑞興指出，臨床失智評估量表（CDR）0.5分的極早期失智者，仍有部分思考能力，也可以上班、執行事務，不過短期記憶不佳，而近期若接到候選人拜票電話，極早期失智者可能會產生混亂、無法判斷；若以阿茲海默症患者而言，並不會增加幻覺，但會讓他不知所措。

甄瑞興表示，並非每個失智長輩都會出現混亂，以臨床上統計，約30至40%的個案會伴隨妄想、急躁行為，而多數個案個性溫馴、沈默。若出現混亂時，會協助家屬以行為治療方式來改善，若無法改善時，才會考慮以藥物控制的方式，減少混亂情況發生。

臺北榮民總醫院精神部老年精神科主任蔡佳芬表示，失智者因認知功能障礙，會出現混亂、無中生有、劇情不對的對話，例如有候選人電話拜票、或僅由官方語音拜票，對失智者是外來刺激，無法判斷，同時讓他聯想到過去經驗，誤認「候選人買票」，要家人幫忙刷存摺確認款項。

蔡佳芬建議，家屬遇到這類情況，避免質問或與其衝突、罵他「亂講」，可改用委婉、較有創意的說法，例如告訴失智長者，現在規定不可以買票，或告訴他現在行情不好，帳面上匯個小錢給長者，假裝「有收到」，盡量安撫失智長者，避免與其爭論。

蔡佳芬指出，若失智長者本身熱衷政治，若選情不如預期，少數失智長者出現負向情緒，可能表現過於激烈，建議家屬別讓失智長者看太多政論節目、減少新聞報導刺激，可以增加其他戶外活動。

台灣失智症協會副秘書長陳筠靜表示，候選人到家裡按電鈴、問候拜票，對失智長者來說很陌生，即使候選人已離開，失智長者還是會認為「有外人在家」、「東西被拿走」等，容易處在不安、混亂當中。甚至拜票電話、詐騙電話也分不清楚，不小心就把銀行帳戶外洩。

陳筠靜指出，對政治狂熱的失智長者，選舉期間容易亢奮，不管在家裡或外面，只要一想起政治話題就激動、跟著電視罵，建議家屬技巧性地降低失智者看政治新聞的頻率，或轉移話題，改聊其他生活事情，不要聚焦在選舉，若出現精神症狀、行為問題影響睡眠，應找醫師諮詢。

甄瑞興建議，若情況允許，希望家屬盡量鼓勵失智長者參與投票，讓他參與社會活動，從踏進投票所、蓋章、投票等一系列動作都順利完成時，對失智長輩來說會感覺成功、快樂，彷彿做了一件有意義的事，「失智老人不是植物人，他知道自己在做什麼，只是不記得什麼事」。

蔡佳芬提醒，投票是基本人權及公民權，失智者只要沒有被褫奪公權，仍然有權利參與投票，即使失智者蓋錯也無妨。

陳筠靜表示，考量選舉程序、資訊多，中央選舉委員會也提供「公民投票易讀版指南」，讓家屬可以帶著失智長者、身心障礙者閱讀，此外投開票所現場都會提供無障礙規劃，若失智者有身障證明也可出示，現場可優先進行投票。