傳「班班吃石斑」暫緩？陳吉仲：供給學校的魚要更大隻

為了搶救石斑魚，政府砸6億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次(每月1次)石斑魚；但傳出部分教育局及團膳業者收到消息，說石斑魚供應不及，「班班吃石斑」可能要暫緩。

立法院經濟委員會邀請農委會主委陳吉仲報告「如何完備農民福利制度，建構農民社會經濟安全網，讓農民安心務農，落實政府照顧農民之責任」。從10月底起，南部部分縣市學校陸續開始吃石斑，雙北近期也陸續開始，但就傳出供應不及。

陳吉仲說，各縣市國中小吃到石斑魚，都覺得很好吃，十月起陸續供應各縣市學校加菜。現在調度中，因為提供給學校的石斑魚要更大隻，加工切塊才會更好處理，將全力調度，提供學校營養午餐。

中華民國漁會總幹事林啟滄表示，部分學校作業比較快，已經吃了兩次，但有些學校速度比較慢，還沒有吃；因此希望吃了比較多次的學校，稍微調節一下，優先供應沒有吃的學校；他也說，可能傳達上有誤解，班班吃石斑會持續性、繼續供應，若全部都要在一周、或兩三天內都吃到，就會比較吃緊。

某業者表示，有學校原來在11月菜單寫著供應鹽酥雞，為了執行政策，突然間鹽酥雞換成石斑魚，學生一時感到「錯愕」，但中部確實有很多學校，目前一次都沒有吃到。

業者也說，現階段有魚，但加工處理量能不足，處理石斑魚不容易，要有經驗的人。日前雙北地區一次需求20公噸的石斑魚，人工、運輸都是問題，加工已經供應不及，為了食用安全還要完全去刺。

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示， 產地到餐桌本來就是一條複雜、有各種樣態的供應鏈，吃到石斑魚跟還沒吃到石斑魚，都是食農教育的機會。

黃嘉琳舉例表示，供應給學校的石斑魚經過三清之外，還要額外放血及去刺，加工廠需要大量的人力；海鮮產品冷鏈儲藏及運送過程，對於食材的安全以及新鮮美味非常重要。從吃到或還吃不到石斑魚的題目出發，無論對產地或老師學生，都是很好的養殖漁產業學習內容。