今起到周五陣雨明顯、投票日放晴 下周三恐有冷空氣報到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣上空已佈滿雲層，台灣海峽北部較強回波接近中；局部他區零星飄雨。截至4時53分台灣仍在鋒前，各地區平地最低氣溫約在21、22度〔北部(新北石門區)20.7度，中部(嘉義民雄鄉)21.3度，南部(台南後壁區)22.1度，東部(花蓮壽豐鄉)21.1度〕，比昨晨略高1、2度，但皆非今日最低氣溫。

吳德榮表示，根據最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至周五(23至25日)鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，為鋒面雲系的中小尺度變化，應密切觀察。

此外，各地因雲多及微弱冷空氣，中部以北天氣濕涼，南台氣溫略降。今日各地氣溫：北部19至25度，中部19至28度，南部20至30度，東部19至28度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，投票日〔周六(26日)〕清晨中部以北仍有局部短暫雨；白天鋒面減弱、降雨歇，西半部轉多雲時晴，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫略升。下周日至周二(27至29日)鋒面北移，各地轉為多雲時晴，氣溫逐日回升。

吳德榮表示，下周三(30日)較強冷空氣南下，最新(22日20時)歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬的強度，皆未達「大陸冷氣團」(台北氣象局站≦14度)的標準，雖然曾經模擬達到標準，但已修弱。由於皆為末期的資料，「不確定性」大，模式會不斷修正，應持續觀察，無需急下定論。