「不知道自己老了」 交長：65到70歲初老族交通事故多

交通部今舉辦111年度「路老師」頒獎授證典禮，由交通部長王國材頒發路老師「年度貢獻獎」、「年度金質獎」、「年度銀質獎」、「偏鄉服務獎」獎項共36名、授證合格「路老師」176名。王國材致詞時指出，高齡者占全體交通事故死亡人數的4成，尤其是65歲到70歲的初老民眾，因為不知道自己老了，發生交通事故的也很多。

交通部指出，2021年高齡人口數較2020年上升10.53%，每十萬高齡者交通事故死亡人數減少5.51人，降幅15.9%；且2022年1至8月每十萬高齡者交通事故死亡人數，有一半的縣市呈現下降，已有初步成效。

王國材致詞時說，雖然這2年疫情肆虐，路老師在疫情期間仍秉持服務熱忱宣講，發揮路老師永續的精神，協助政府達成降低高齡交通事故死傷的目標，本年度路老師已宣講2258場次、6萬4612人次。

王國材表示，台灣高齡人口近年急速成長，將邁入超高齡社會，高齡者占全體交通事故死亡人數的4成，比一般人多兩倍，其中，高齡者騎機車死亡，占高齡者交通事故死亡人數的5成8、行人死亡也有6成5是高齡者，代表高齡者走路、騎機車時最容易發生死傷，因此今年路老師宣講重點為「駕駛在非號誌路口的優先權宣導」、「行人應走行人穿越設施」等。

他特別提及，尤其是65歲到70歲初老者發生交通事故也很多，「因為他不知道他老了」，所以駕車方式、習慣沒有改變，導致容易發生交通事故，甚至比80歲高齡者發生率還高。

今天典禮上，來自澎湖的路老師陳夢婷分享，宣講的動力來自於家人的支持，孩子並陪伴擔任小小路老師，並以「你必須先開始才會有機會厲害」的座右銘自我激勵，獲得今年的金質獎。

交通部說，路老師持續以村里、社區的多元管道及地區高齡交通事故特性進行在地化宣講，增加年長者的觸及率。每件事故造成多個家庭的破碎，期望藉由道路交通安全改善的精進作為，將道安意識普及為全民生活的一部分，共同建構「零死亡、零重傷」的交通安全環境。