「最好的鴨子都在那裡」種源撲殺 農委會：有異地保種

因為感染高病原、高致死率的新興禽流感H5N1亞型，宜蘭養鴨中心的5010隻種鴨全場撲殺，宜蘭養鴨中心在國內肩負著重要的育種角色，也是延續台灣鴨隻遺傳種源核心，因應這次禽流感的全場撲殺，不僅過去的育種研究中斷、鴨種歸零，業者認為影響產業甚鉅，但農委會認為，已做好異地保種，保守估計6至8個月後，可重新復養。

農委會畜牧處副處長江文全表示，畜試所各種種源都有異地保種的機制，不論是所內異地，或者民間異地，宜蘭養鴨中心的種鴨屬於「源源種」，也就是「媽媽的媽媽」，土番鴨種鴨是由菜鴨、北京鴨與番鴨配出來的；番鴨與北京鴨都是外來品種，菜鴨（蛋鴨）是自己選育的品種，在國內的種鴨場都有相當的數量，數量上影響不大，但品種一直育種與進步，會影響到研究育種群的量能，必須重新整頓。

農委會畜試所主秘林宗毅表示，雖然整個養鴨中心都殺光了，但保種的備份作業都有進行，新的品系要申請命名，通過命名的品種技轉出去也會推廣一個族群在民間鴨場，這部分就是未來復養的來源；養鴨中心平時有備份作業，種蛋被分在外面以冷藏設備保存，每兩周就會換蛋。

林宗毅表示，在104年彰化種畜場發生禽流感疫情以後，就啟動異地保種工作，這次宜蘭養鴨中心染疫，當下也有評估盤點過，確認主要品系都有備份了，也擔心病毒擴散，因此依照防疫規定全場撲殺，在清潔消毒過後，推估六到八個月就可以復養，作保種異地孵化，但確實，研究的時程上，沒辦法延續下去，會耽擱六到八個月，產業上不會有立即嚴重的影響。

中華民國養鴨協會前秘書長李鴻忠表示，宜蘭養鴨中心的育種，對產業是非常重要的，有家禽界土番鴨的源頭「中心改鴨」、「純白色系蛋鴨」、還有新命名的「肉種鴨」，以及綠殼蛋的蛋鴨源種中心，養鴨中心推出的蛋鴨、肉鴨種源，是可提供商品代種鴨業者，可不用經常性的向國外進口但鴨、肉鴨的祖父母代、父母代的種源。

某畜牧業大老表示，養鴨中心主要是因為這是培育種源的地方，因為鴨保毒，一般來說病徵不明顯、可能有點症狀但不嚴重；但由於H5N1是人畜共通傳染病，也會傳染給其他禽類，依照規定必須撲殺。

他說，「全台灣最好的鴨子都在那裡」，有台灣菜鴨，還有北京鴨、改鴨育種的土番鴨，台灣特色蛋鴨產蛋率高，比一般蛋雞更會生，這麼好的鴨種，不知道有沒有做好種源保存，如有冷凍精液等，但母禽就沒辦法了，若全都淘汰掉，特色蛋鴨母禽要哪裡來，母族群僅占五成，要選拔維持到現在的優秀品種，從育種角度來看，確實損失慘重。