學者促禽流感監測應密集落實 陳吉仲：鴨肉產銷無虞

高致病性與傳染力的高病原禽流感H5N1亞型病毒，首度出現在台灣種鴨上，負責保種的宜蘭養鴨中心種鴨撲殺3周齡至104周齡種鴨5010隻，農委會主委陳吉仲今天表示，這是非常嚴峻挑戰，第一時間採取撲殺，周遭展開嚴密監控，確保鴨肉產銷無虞。

陳吉仲今天參加「創造動物用藥新契機PTS邁向世界展望會」記者會表示，前天獲報後，第一時間已撲殺約5000隻種鴨，後續依規定周遭嚴密監控，至於有沒有蔓延擴散，他說「當然不會」，後續肉鴨產量也不會有影響，做好禽流感防疫才是重點，秋冬是禽流感號發季節，中央地方要做好防疫，同時要求畜牧場需要主動通報。

他也提到，會跟行政院申請30至40億元短中長期計畫，但這是為了要改善「老舊雞舍」，避免蛋雞因為禽流感危機產蛋不足下降。

防檢局長杜文珍表示，半徑五公里的場都納入監測，目前都是OK的，沒有問題，會加強周邊的訪視，盡量也不要進入養禽場擾動，若發現有異常死亡、攝食減少才進入採樣，目前周邊禽場沒有異常，到底半徑五公里有多少場？杜文珍並沒有說明。

台大公衛學院兼任教授、台灣公共衛生促進協會顧問金傳春表示，監測必須落實，發生H5N1最好可以每周都採檢，連續採檢五、六周，若沒有問題，才可以說真的沒有擴散；案例場周邊除了水禽以外，還包括陸禽肉雞、蛋雞、甚至豬場都需要留意；特別是是否有火雞或鵪鶉的禽場，因為這兩種宿主，可以有不同的禽流感病毒寄宿身上，必須強化監測。

她表示，包括機場海關也要特別留意，包括走私的寵物鳥，過去也曾發生禽鳥丟包事件，因此海防必須強化，嚴格檢查，另外，鼓勵畜禽畜主都必須盡快施打流感疫苗，保護自己與他人。

金傳春說，病毒監測可以比對，當全數序列、八段基因都做出來後，必須全盤公布，讓各界協助分析，並且採取必要的防疫行為，過去禽流感的基因序列公布偏重於候鳥，但本土資料公布得相當少，有些禽場規模很小，更值得防疫單位重視，採樣樣本數要多、監測要更密集，越多眼睛盯著看，疫情才會越透明。