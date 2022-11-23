旅讀週曆／走讀坪林北勢溪 聆聽河流述說的人文歷史

image source：YT/旅讀週曆

文／賴琬琳

位於新北市的坪林，擁有得天獨厚的濕潤環境，北勢溪蜿蜒流經全境，加上山坡地形、土壤肥沃，非常適合茶樹生長，造就了坪林「茶鄉」的美名。坪林有哪些值得探索的人文秘境，跟著旅讀週曆一起去看看。

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一條北勢溪 述說坪林在地文化史

第一站來到坪林舊橋，這座橋在北勢溪強勁沖刷下在此屹立不搖超過一百年，其船型橋墩是它的特色，細斜橋柱可讓山洪暴發漂下來的大型漂流物快速通過，不會傷害橋柱，並依水流方向設計橋墩，不會因大水來時改變下游地形、地貌。

從舊橋可以看到對坪林地區很重要的一條命脈-北勢溪，下游就是翡翠水庫，也因此整個坪林都是水源保護區。

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藍晒圖 重現坪林記憶

溪流的旁邊就是坪林老街，這裡的居民跟北勢溪一起生活和成長，透過一幅幅藍晒圖，可以看到北勢溪這條河流為坪林寫下的歷史：在河邊洗衣服、與鄰居閒聊的場景；在北勢溪撈魚、用石頭玩扮家家酒、泡腳玩耍的童年回憶；住戶因搶水而打架、水會拿來種田、養魚、飲水、河裡面抓來的魚正是居民餐桌上的佳餚.....長輩記憶中的坪林印象，透過走訪老街可以窺知一二。

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這些坪林的故事，是由「採集人共作室」的陳科廷老師帶領坪林國中、國小學生，將居民們的記憶透過藍晒印刷的色彩、線條與符號，變成一幅幅表現出坪林生活樣貌的公共藝術。

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今年獲得新北市文化局青年社造獎補助計畫經費的台灣放伴教育協會，也透過坪林經驗，推動在地知識學的課程設計，希望傳承更多屬於這個地方的特色與文化。