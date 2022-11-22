機車考照新增「路考」 明年挑駕訓班試辦上路

據統計，今年截至8月底的交通事故24萬0831件，造成2000人死亡，最新數據尚未公布。交通部長王國材今出席「路老師」頒獎授證典禮，他於會後受訪表示，他對截至目前的車禍死亡人數非常不滿意，尤其機車傷亡非常嚴重，針對研擬新增機車路考制度，預計從機車駕訓班實際道路訓練著手，至於實施方法、路考環境規畫則還在研擬。公路總局說，預計明年先挑選適當的駕訓班試辦。

今年已經接近第四季尾聲， 王國材表示，他對於今年截至目前的車禍死亡人數非常不滿意，尤其機車傷亡非常嚴重，雖然降低交通事故，一般來說來說教育占最大部分，但教育必須經過長時間才能發揮效果，因此像是路老師這種短期宣講也很重要，除了教育工程，速度限制、科技執法等短期措施也很重要，都會繼續努力做。

王國材說，第四季採用比較緊迫盯人的方式，對表現差的縣市，每個禮拜都有相關數據直接通知該縣市，若有需要協助的地方，道安輔導團也會到各縣市協助。

對於研擬增加機車考照路考制度，王國材說，機車路考分兩階段，第一階段是駕訓補助，希望駕訓班增加道路方面實際道路訓練，第二階段則是未來實施機車路考。他進一步指，年輕人18到24歲機車事故死傷特別嚴重，也許考完照對複雜道路環境還不是那麼熟，所以有增加路考的必要，但機車路考在執行上有困難處，想是汽車路考旁邊副駕可以坐考官，機車怎麼執行？

他表示，預計先從駕訓班實際道路訓練著手，這是一個方向一定要做，至於實施方法、路考環境允不允許這樣做，目前在做研究，會請公總趕快提出方案。

王國材也強調，政策目的最終還是要讓年輕人考上機車駕照後，能意識到環境可能造成的危險。他認為，最重要的還是推廣國內交通駕駛文化，民眾要將心比心，自己開車超速違規對別人造成傷害，自己的家人可能也會遇到不守規則的駕駛，因此交通安全教育必須持續宣導。

公路總局副局長張舜清補充，目前規畫明年先選擇適當的駕訓班試辦，基本上在教練場試辦上路，做實地駕駛體驗。他說，機車路考應該循序推動，目前全國有72個機車駕訓班，選擇幾個推動試辦道路實際駕駛訓練，選擇適當路線、訓練方式，方式就是循序漸進。費用部分，他說，到時候看政府資源是否能夠協助，消費者負擔一點，駕訓班部分政府也補助一點，整個方案還在研擬當中。