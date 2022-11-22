未來圖書館演化方向有哪些？寫在桃園圖書館新總館開張後

圖書館是文明的代表，肩負著提升人們知識與品格的責任。政策上，總是推動館舍普及與提高圖書借閱率；「圖書館建築」更是直接反應閱讀與知識交流的演進歷程。只是，當今汲取知識的方式更多元，圖書館也從複合功能提升到「城市級公共空間」的層級。

近兩年在疫情與數位化雙重影響下，實體書借閱率普遍下降；「未來圖書館」會是以雲端連結的方式呈現？還是數位視野的混合實境？未來的行為改變，更直接影響了圖書館建築的樣貌。

舒適的規模與環境塑造

圖書館，是從兩個人交換書籍的行為開始；當人多書多，就衍生成流通服務、書籍管理與閱覽空間。現代圖書館內已有完善的基本分區，包含語文、藝術、自然、社會、人文科學等大類分區，加上參考資料、地圖、書報雜誌、文獻典藏。影音資訊普及後，陸續加入了多媒體資源、影音播放、語文學習與視聽等場所，其他則是會議研討與館務空間。

圖書館內的空間，與資訊文明的進程、政府政策、地方文化都有關係。過去傳統以實體書為主的圖書館開館規模，概念上是總館兩萬平方公尺20萬冊、分館2,000平方公尺3萬冊、鄉鎮圖書館1,000平方公尺2萬冊。

然而，館體愈大，並不代表所乘載的資訊越豐富，而是更深入整合進市民的生活。以2022年底將開館的桃園圖書館新總館為例，這是座捷運站前的圖書館，服務多元；並以「聲音」作為主題，處處呈現市民活力。除了百萬冊藏書計畫，也融合了民間書店與八座影廳，開啟了未來圖書館的新想像。

這些具有實質空間的館體，「提供舒適學習與知識傳達」的任務並沒有改變。隨著使用空間的品質提高，引進柔和的自然光線、讓閱覽環境有均勻光源，導入色彩計畫，以多樣的視覺感受塑造主題，甚至結合公共藝術，讓圖書館脫離「書架堆疊的倉庫」，成為可辨識的特色建築；進而傳達自在親切的公共場域體驗，提升市民生活的質感層次，凝聚城鄉與都市的向心力。

蛻變中的閱讀空間

想像一下：公共圖書館能不能像複合式茶飲書店，一邊看書一邊享用咖啡甜點？

這和使用者的組成有關。桃園新總館與台中國資圖館外都有咖啡廳，館內設餐飲區，文明自律的讀者讓圖書館有更多的可能。

知識獲取的自由開放程度，也影響了圖書館的規劃。台灣近年在全球「網路自由報告」及「財富報告」的排名逐年爬升，當資訊自由與民生富足，也代表圖書館有條件開放更大的自由度給文明的讀者。

因應使用行為與空間需求的提升，更多尊重個人與便利的設施出現，也能從館內空間的改變看出端倪：

流通櫃台：自助使用模式日益增加，減少常駐館員的重複性工作負擔，櫃檯的開放性與互動視野相對提高，同時更重視親切服務與館員個人隱私。

館員需求：有獨立而不被打擾的工作、休憩環境，與民眾區分的置物更衣與浴廁。

書車：能進出各通道的尺寸，具有高荷重、堅固而靜音避震的萬向輪，置書時內傾不易翻落，橫移取書不費力。

家具：容易移動、定位及收合，材質構造適合高齡讀者。表面抗菌、低維護且有穩定的維修供應商。

性騷擾防治：廁所、茶水、討論自修等兼顧隱私與安全。

戶外還書區：方便行走或下車還書，安全的汽機車臨停空間搭配半自助借還功能。由於是室內外交界，考量溫濕度、粉塵髒污等邊界控制。

吸隔音控制：按照空間特性條配吸音材、隔音材比例。

開放式閱覽區：長時間使用的健康建材、動靜分區、個人化的電話角落隔音措施。

兒童閱覽區：依據年齡分類，搭配「取書箱」代替書架，區內配置以圓弧防撞為優先，減少高差並容易清潔。

書架防震防傾：固定式、聯桿、低底座等防震措施。理想以五層架為原則，如因館藏量要加高，需提供足夠取書梯。但仍以通用化與高齡友善為前提。

餐飲區：集中於服務功能區設置，鄰近茶水間的負壓設計，增加迴風量以減少味道散逸；提高吸音、隔音條件，降低對其他區域的噪音影響。

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蛻變一：工作共享空間

過去，圖書館的視聽資料與視聽座位，是從「打孔卡」的年代開始儲存程式資料；之後黑膠唱片、錄音帶、錄影帶、光碟陸續演進，也才開始提供需要播放設備的民眾在館內使用。如今，使用者自己就配戴著螢幕，手機、手錶、平板、筆電⋯⋯進入一人多屏的時代，多媒體儲存的媒介逐漸轉為地端伺服器與雲端連結。

回歸探索知識、交換訊息的本質，圖書館其實不用過度標榜科技，昂貴的先進設備、自動借還書系統、館內機器人等增加流通效率的設置，都是階段性的過渡期產品。新冠疫情之下，實體交換、身體接觸的裝置，反倒讓讀者在意它是否抗菌、是否有充足消毒。

在高度發展的都會區，「共享空間」（Share Lounge）這種新型態閱讀與工作共享空間，也漸融入圖書館。

「共享空間」在城市裡非常受歡迎，尤其是在斜槓工作潮流下，靈活的接案工作者需要一處便利舒適的工作環境。而圖書館的媒體創作空間，其實很貼合「共享空間」功能——提供網路傳輸、影音儲存輸出、複合事務機、會議室、工作室，搭配茶飲點心，也有別於傳統教室型的學習空間。有些圖書館，甚至提供高規格影音錄製與彩排環境的租借，讓行動辦公與內容產業有更靈活的創作場所。

蛻變二：超學習、超高齡

只有語言而沒有文字的文明，會進入圖書館嗎？光台灣就有不少語言沒有明確的替代文字，需用拼音符號紀錄，或透過輔助文字協助紀錄；而地球上更有超過3,000種「非書寫語言」，透過AI協助，各文明間的即時影音翻譯指日可待，在未來資訊的流通方式中將打開嶄新的一頁。

迎接台灣超高齡社會的同時，圖書館的使用者，也迎來了大批高齡讀者。最直接的是館內傢俱通用化、適老化，包含輪椅、四腳拐杖等輔具能夠共存的桌椅，輕巧穩固有握柄扶手的單人閱讀椅，也避免過高過低的開架取書。

環境配色上，索書及標示系統的尺寸與色彩對比辨識性，需要考慮退化性眼疾的障礙。深色的書架背景有助於辨識書本的位置與字樣，相對於深色與繽紛的開架取書，走道就需要更明確的對比色與方向引導。

雜誌書報閱覽區是最受長輩歡迎的區域，閱覽桌的尺寸與照明特別講究照度足夠且均勻，需要500至700流明。整體裝修材料的止滑、緩衝防撞是基本條件，除了對高齡者友善，也是通用設計，符合各種條件的讀者需求。（延伸閱讀｜顏色、家具到廁所，銀髮住宅如何設計？北部四個實戰實例）

蛻變三：減碳大功臣

過往許多建築追求超大尺度空間，但在全球減碳趨勢下，都面對降低能源負載的難題。在台灣2050淨零排放的使命中，圖書館能發揮很大的作用——寬闊的室內空間代表所需的空調負擔，而大量的書籍擺放區並不會有讀者長期駐足；在檢討室內舒適度時，運用自然通風、區分機械調節層級，自然能降低空調的負載。

在開架式取書環境所需要的照度相當高，但無人使用的時候其實毋需照明，如果自然晝光無法提供環境亮度，大量使用人工光源的確會造成高能耗。在照明節約方面，書架區的照度可採多點式分佈，甚至固定在書架上而非天花板，讓書架搬移更有彈性。

如何將圖書館能源的花費，精簡轉移到讀者身上，才是真正的關鍵。

更直接說，如果電子書在雲端的借還行動能更普及，現實中也能有效減少人員移動的碳排。圖書館的借還書功能在無人環境作業時，根本不需要空調與照明，能節省能源消耗；若同時增設太陽能光電板一併產出能源，還可有效降低館內能耗。

未來圖書館與「學習型市民」競爭力

圖書館的借閱率列入縣市總體競爭力的評比，但借閱率是真的嗎？相信不少人都知道，這些研究多少是為了績效而灌水，反而會對真實的學習效益造成誤判。

台灣已經陸續推出的個人化圖書資訊服務，女性會員是男性的兩倍多，且超過八成受訪者的目的是「吸收新知」。統計中的讀者資料顯示，文學類以「愛情小說」最受歡迎，非文學類則是「經營行銷」借閱率最高，這其實就是未來圖書館服務「學習型市民」的畫面。

近年來，主題圖書館成為熱門話題，許多創意空間成為打卡景點。但是，圖書館畢竟有著提供閱讀素材及文化資源的基本需求，隨著台灣城鄉差距的擴大及網路的便利發達，不管是藏書量高的大型複合式圖書館，或具主題特色的地方微型圖書館，甚至是以學術論文為主的研究型圖書館，都要能同時存在於我們的城市。

目前圖書館的數位互動已具雛型，未來結合數位孿生（Digital Twin）的應用，能讓傳統線上功能更真實、資訊演算更具意義；使用者能輕易越過距離限制與語言藩籬，達到瞬間跨域學習。

數位和實體圖書館共存的條件下，實體共享空間的共享工作環境也是未來趨勢；讓不同地區使用者能找到最近的共享場所，提供網路、茶水、廁所、工作桌、照明⋯⋯等實體便捷功能，圖書館再從其他附加服務中創造收入。

未來圖書館，值得更多的期待。

「全文轉載自未來城市(桃園圖書館新總館，透露哪些圖書館演化方向？共享空間、高齡友善、減碳發電)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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