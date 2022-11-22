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雙11寶寶到貨 豐原醫院醫師俏皮：禁止退貨喔！
台中市黃小姐首胎剖腹產，第二胎預產期在11月，經與家人討論想替2寶留下獨一無二的回憶，決定在民國111年11月11日舉行剖腹產，生下一名健康男嬰。衛福部豐原醫院婦產科主任張崑敏開玩笑說，「搶搭雙11到貨潮，但寶寶禁止退貨喔！」逗得大家哈哈大笑。
黃小姐前天康復從豐原醫院出院，回首2寶誕生當天，她事前與家人討論想要在111年11月11日舉行剖腹產，當作送給寶寶的第一個禮物，希望藉由雙11數字，給寶寶祝福。
在婦產科主任張崑敏協助下，接生一名健康男嬰，讓黃小姐成就人生的「好(一女一男)」字。搭配雙11購物節話題，張崑敏也跟媽媽開玩笑說，「這個寶寶出生在豐原醫院都能安排售後服務，但是禁止退貨喔！」
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