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雙11寶寶到貨 豐原醫院醫師俏皮：禁止退貨喔！

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市黃小姐第二胎預產期在11月，經與家人討論想替2寶留下獨一無二的回憶，決定在民國111年11月11日舉行剖腹產，生下一名健康男嬰。圖／衛生福利部豐原醫院提供
台中市黃小姐第二胎預產期在11月，經與家人討論想替2寶留下獨一無二的回憶，決定在民國111年11月11日舉行剖腹產，生下一名健康男嬰。圖／衛生福利部豐原醫院提供

台中市黃小姐首胎剖腹產，第二胎預產期在11月，經與家人討論想替2寶留下獨一無二的回憶，決定在民國111年11月11日舉行剖腹產，生下一名健康男嬰。衛福部豐原醫院婦產科主任張崑敏開玩笑說，「搶搭雙11到貨潮，但寶寶禁止退貨喔！」逗得大家哈哈大笑。

黃小姐前天康復從豐原醫院出院，回首2寶誕生當天，她事前與家人討論想要在111年11月11日舉行剖腹產，當作送給寶寶的第一個禮物，希望藉由雙11數字，給寶寶祝福。

在婦產科主任張崑敏協助下，接生一名健康男嬰，讓黃小姐成就人生的「好(一女一男)」字。搭配雙11購物節話題，張崑敏也跟媽媽開玩笑說，「這個寶寶出生在豐原醫院都能安排售後服務，但是禁止退貨喔！」

台中市黃小姐第二胎預產期在11月，經與家人討論想替2寶留下獨一無二的回憶，決定在民國111年11月11日舉行剖腹產，生下一名健康男嬰。圖／衛生福利部豐原醫院提供
台中市黃小姐第二胎預產期在11月，經與家人討論想替2寶留下獨一無二的回憶，決定在民國111年11月11日舉行剖腹產，生下一名健康男嬰。圖／衛生福利部豐原醫院提供

雙11 婦產科

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