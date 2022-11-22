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外科名醫助重生牽紅線 新郎打趣「可能在腦植晶片感應找到對方」

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。圖／賴暉仁提供
今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。圖／賴暉仁提供

36歲職業軍人賴暉仁去年8月好心搭載雨中等公車女孩黃妍箏迸出愛的火花，陪回診時，意外發現兩人有共同的生命貴人、高醫外科教授林志隆。賴、黃分別在16年前發生車禍，當時昏迷指數都是3，經林志隆緊急手術保命。小倆口日前辦婚宴，林志隆偕妻子出席，他說，看到在他手上重生的年輕人結為連理，感動得想掉淚。

賴暉仁說，若沒有林醫師在危急時刻救命，就沒有現在的幸福，他打趣說，是不是林醫師在開腦過程有植入晶片，讓他和妍箏能相互感應找到對方。

回顧相遇經過，賴暉仁說，去年8月間，他開車途經高雄市區一處公車站牌，發現妍箏正冒雨等公車要回家，他停車問對方「需要載一程嗎？」妍箏遲疑幾秒後坐上車，下車前互留LINE，妍箏還說「感謝載我回家，找機會請你吃飯」。

兩人之後透過LINE持續聯繫，去年10月開始交往，妍箏每個月要到高醫回診，暉仁陪同進診間，林志隆當時看到賴暉仁也來，驚訝地問「你怎麼也出現了」，賴暉仁告訴林「我們在一起囉！」讓林志隆好驚喜。

今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。小倆口親送喜帖給林志隆，林因為工作忙，遲遲無法確認能否出席，宴客當天上午11點多，林志隆聯繫妍箏說「確定能到，我老婆也一起去」，讓小倆口非常感動。

林志隆夫妻當天坐主桌，全程參與，並上台祝賀。賴暉仁說，林醫師就像他和妍箏的再生父母，幫助他們重生，也見證他們找到真愛。

賴暉仁說，民國95年那場重大車禍，是他人生轉捩點，他當時頭部重創，肋骨穿破肺臟，命在旦夕，醫師有告知家人，救活後可能成為植物人或半生不遂，要有最壞心理準備，沒想到他竟能奇蹟似恢復健康。賴也說，車禍前他是父母眼中的頭痛小孩，沾菸酒、貪玩，車禍後，心性變成熟穩重，對未來更有目標，他也加入慈濟志工行列，想分享正能量。

黃妍箏說，沒想到搭便車緣分竟敲開幸福大門，她一向相信人性本善，沒太多設防，老天爺眷顧她，送給她善解人意的好老公。妍箏的母親劉雅琴說，看到2個曾經從鬼門關前走一遭的年輕人能相知、相惜、相愛，一切都是緣分的作用。

新娘黃妍箏的母親劉雅琴（左）說，看到2個曾經從鬼門關前走一遭的年輕人能相知、相惜、相愛，一切都是緣分的作用。圖／劉雅琴提供
新娘黃妍箏的母親劉雅琴（左）說，看到2個曾經從鬼門關前走一遭的年輕人能相知、相惜、相愛，一切都是緣分的作用。圖／劉雅琴提供
高醫外科教授林志隆偕妻子出席婚宴獻上祝福，讓新人賴暉仁、黃妍箏好感動。圖／賴暉仁提供
高醫外科教授林志隆偕妻子出席婚宴獻上祝福，讓新人賴暉仁、黃妍箏好感動。圖／賴暉仁提供
今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。圖／賴暉仁提供
今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。圖／賴暉仁提供
賴暉仁說，民國95年那場重大車禍，是他人生轉捩點，他當時頭部重創，能夠存活並恢復健康，讓他和家人都直呼命大。圖／賴暉仁提供
賴暉仁說，民國95年那場重大車禍，是他人生轉捩點，他當時頭部重創，能夠存活並恢復健康，讓他和家人都直呼命大。圖／賴暉仁提供
今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。圖／賴暉仁提供
今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。圖／賴暉仁提供
今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。圖／賴暉仁提供
今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。圖／賴暉仁提供
新娘黃妍箏的母親劉雅琴說，看到2個曾經從鬼門關前走一遭的年輕人能相知、相惜、相愛，一切都是緣分的作用。圖／劉雅琴提供
新娘黃妍箏的母親劉雅琴說，看到2個曾經從鬼門關前走一遭的年輕人能相知、相惜、相愛，一切都是緣分的作用。圖／劉雅琴提供
今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。圖／賴暉仁提供
今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。圖／賴暉仁提供
新娘黃妍箏的母親劉雅琴說，看到2個曾經從鬼門關前走一遭的年輕人能相知、相惜、相愛，一切都是緣分的作用。圖／劉雅琴提供
新娘黃妍箏的母親劉雅琴說，看到2個曾經從鬼門關前走一遭的年輕人能相知、相惜、相愛，一切都是緣分的作用。圖／劉雅琴提供
高醫外科教授林志隆出席婚宴獻上祝福，讓新人賴暉仁、黃妍箏好感動。圖／賴暉仁提供
高醫外科教授林志隆出席婚宴獻上祝福，讓新人賴暉仁、黃妍箏好感動。圖／賴暉仁提供
高醫外科教授林志隆出席婚宴獻上祝福，讓新人賴暉仁、黃妍箏好感動。圖／賴暉仁提供
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因為有共同的生命貴人，讓小倆口感情進展更快速且穩定。圖為兩人到澎湖旅行留下美好回憶。圖／賴暉仁提供
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高醫外科教授林志隆偕妻子出席婚宴獻上祝福，讓新人賴暉仁、黃妍箏好感動。圖／賴暉仁提供
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新娘黃妍箏的母親劉雅琴說，看到2個曾經從鬼門關前走一遭的年輕人能相知、相惜、相愛，一切都是緣分的作用。圖／劉雅琴提供
新娘黃妍箏的母親劉雅琴說，看到2個曾經從鬼門關前走一遭的年輕人能相知、相惜、相愛，一切都是緣分的作用。圖／劉雅琴提供
今年2月情人節求婚成功，6月迎娶，考量疫情因素，直到今年11月才辦宴客。圖／賴暉仁提供
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車禍 醫師 公車

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