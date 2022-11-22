中南部擴散條件不佳影響空品 台中7座測站達「橘色提醒」

今天環境風場轉吹東風，受地形影響西半部擴散條件不佳，空汙持續累積，中南部多處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，台中市政府已啟動應變機制，並協調中火執行降載減排措施。

根據環保署空品監測站顯示，台中市今空氣品質AQI指標呈現橘色提醒，中午總計有7座測站達橘色提醒，主要污染物是PM2.5。環保局已建議中央環保署協調台電公司啟動降載措施因應，並同步聯繫中火掌握情況。

環保局表示，為守護市民健康，市府11月19日起不分平假日，每日派員至中火執行查核作業，掌握空汙排放情形，針對今日中南部空品不良，市府已啟動應變，包括通知大型固定汙染源執行降載減排措施、持續監控汙染源排放情形、加強稽查大型固定汙染源、移動污染源（柴油車目測判煙、車輛怠速等）及逸散污染源（營建工地、堆置場、露燃好發地區、餐飲業等），及通知清潔隊及營建工地進行洗街作業等。

環保局提醒，受華南雲雨帶影響，今日天氣將逐步轉為多雲，晚上起逐漸有雨，市民朋友外出，請記得攜帶雨具及多加件外套備用。另因空氣品質受地形氣候影響，不確定性高，請民眾注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動、減少劇烈運動並戴上口罩。