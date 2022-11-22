頭前溪調查 80%川廢集中在10%河段 最大宗垃圾是「它」

富邦人壽與荒野保護協會推動「川廢快篩調查計畫」，今年調查新竹頭前溪流域，調查出河川廢棄物有兩大重點，包括「一次性、集中性」，調查發現，80%河川廢棄物集中在10%的河段，整個調查區段約198.5公里，垃圾總量約136萬公升，且一次性塑膠製品最多高達八成。

經濟部水利署第二河川局局長楊人傑表示，這次河川廢棄物的調查結果，河川局會積極處理，分為三個面向，第一個是源頭減量，第二是防止措施，第三，最後若沒有找到行為人，就會進行清運計畫。另外，頭前溪的上中下游都分屬不同管理單位，未來會邀請相關單位成立一個平台，共同合作，能讓河岸、河川與海岸變得更乾淨。

荒野保護協會海洋專員徐筱珺表示，這次調查發現上游廢棄物，除了家庭垃圾外，還包括營建相關廢棄物以及垃圾焚燒狀況，這是一條河川，越往上游越沒有人注意，應該要更理解那裡的環境是不是民眾需要有人清運，這狀況應該被改善。

調查發現，頭前溪河岸及海岸共發現9.7萬袋廢棄物(每袋14公升)，其中河川廢棄物塑膠製品超過八成，廢棄物前三名分別為塑膠瓶罐容器約37%、一次性塑膠製品 (如飲料杯/吸管/免洗餐具)約27.7%、塑膠袋 (含食品包裝袋)約18.1%。

另外分析發現，下游廢棄物主要組成為「破碎的塑膠瓶罐、塑膠袋、一次性餐具及部分的保麗龍與浮球」，愈往中上游垃圾堆積越嚴重，主要組成為「成袋的家庭垃圾、大型廢棄傢俱、事業廢棄物等」，多藏匿於草叢中且部分河川廢棄物有被焚燒的狀況，推測同樣多為非法棄置。

荒野保護協會表示，未來相關單位也可以針對不同流域先規畫措施，如針對容易成為非法棄置的中上游可以設置監測錄影裝置、或多強化巡邏，以降低大型川廢惡意棄置的事件發生。

這次調查發現，新竹頭前溪有八成的垃圾，集中於一成的河岸段，廢棄物集中的熱點在頭前溪及上坪溪河段，分別位於「新竹市及竹北兩行政區域交界，舊社大橋至豆腐岩間」、「竹東鎮及芎林鄉兩行政區域交界，中正大橋附近」及「竹東鎮、芎林鄉、橫山鄉三行政區域交界，位於上坪溪與頭前溪交會口、熱點鄰近寶二水庫軟橋行政管理中心」。

荒野保護協會分析，新竹外移人口多，當地重要跨縣市交通工具新竹火車站、新竹高鐵站鄰近流域，皆為川廢熱點之一，另國旅爆發，熱門觀光景點內灣老街、新瓦屋客家文化保存區，遊客丟棄的零散垃圾流入頭前溪；在橋墩附近及人煙稀少的河岸段也有不少廢棄物，推測為惡意棄置於隱密草叢中；而自行車道及建設圍牆的河岸段，多為人們河岸休閒娛樂時丟棄的一次性廢棄物，包含塑膠製品、菸蒂、口罩等。