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嚼檳榔禦寒口腔癌恐找上門 醫：2大常見症狀勿輕忽

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署今舉辦檳榔健康危害防制暨口腔癌防治記者會。記者許政榆／攝影
國健署今舉辦檳榔健康危害防制暨口腔癌防治記者會。記者許政榆／攝影

檳榔為國際公認一級致癌物，嚼檳榔增加罹患口腔癌風險。衛福部統計每年超過8千人發現罹患口腔癌，3千人死於口腔癌。醫師提醒，嚼檳榔、抽菸都是罹患口腔癌危險因子，有上述習慣民眾，口腔內同一位置出現潰瘍長達2至4周未痊癒，甚至嘴巴無法張開超過5公分以上，應盡速就醫，及早診斷及早治療。

國健署統計，國人罹患口腔癌9成約男性，其中30至64歲佔8成，當中有嚼食檳榔習慣者佔7成，有嚼檳或吸菸者佔9成。國健署長吳昭軍表示，國人嚼食檳榔率自96年17.2%、約153萬人，到107年6.2%、約60萬人，雖嚼食率逐年下降，但仍希望強化民眾意識，不要讓口腔癌惡化到3至4期。

嚼檳榔造成口腔癌原因，台灣頭頸部腫瘤醫學會常務理事、馬偕醫院總院癌症中心主任呂宜興表示，口腔黏膜軟可阻擋細菌，但嚼食檳榔會導致口腔黏膜纖維化，黏膜無法阻擋癌細胞擴散，也會使牙關緊閉張不開，致癌物質持續存在口腔中增加癌化機率，3大問題導致口腔癌更加嚴重。

呂宜興指出，檳榔對健康的危害眾多，包括影響口腔衛生、口腔黏膜病變導致口腔癌、氣喘加劇、誘發心律不整及心肌梗塞、肝硬化、孕婦早產，造成鈣、鹼中毒影響腎功能。而即使戒除檳榔，黏膜纖維化、遭破壞仍難以改變，呼籲年輕朋友未吃檳榔就不要吃，已吃檳榔者應及早戒除並定期檢查，若為0至1期口腔癌患者，5年存活率8至9成，3至4期的5年存活率則降到5成以下。

國際癌症研究機構今年10月發布實證效果發現，戒檳榔時間越久，可降低口腔癌前病變、口腔癌風險。戒檳榔後，每年口腔癌風險可降低2.3%至6.7%，戒檳榔10年後風險可降低17%至51%；戒菸後，4年內口腔癌風險下降35%，戒菸20年後，罹患口腔癌風險即接近不吸菸者。

呂宜興表示，口腔癌常見症狀，為口腔內同一位置潰瘍2至4周未痊癒，以及牙關緊閉導致上牙齒、下牙齒開合少於5公分，影響咬合，一般人可張嘴吃下一顆滷蛋，但對口腔癌患者來說很困難；近期新冠疫情期間戴口罩，即使口腔癌造成外型問題，民眾也不見得會就醫，近期觀察4期以上患者數量增加，治療效果也不好，並不樂見。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，近期天冷有民眾以嚼檳榔禦寒，她呼籲善用替代品，包括新鮮蔬菜條、蒟蒻條、無糖口嚼錠、硬喉糖，降低嚼食慾望，或增加衣物、喝暖飲等。國健署免費提供30歲(含)以上嚼檳榔(含已戒)或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲嚼檳榔(含已戒)原住民，每2年1次口腔黏膜檢查，符合資格的民眾，請帶健保卡到合約醫療院所接受口腔黏膜檢查，遠離口腔癌的威脅。

台灣頭頸部腫瘤醫學會常務理事、馬偕醫院總院癌症中心主任呂宜興呼籲，民眾應戒除菸、酒、檳榔，除並定期檢查，若為0至1期口腔癌患者，5年存活率8至9成。記者許政榆／攝影
台灣頭頸部腫瘤醫學會常務理事、馬偕醫院總院癌症中心主任呂宜興呼籲，民眾應戒除菸、酒、檳榔，除並定期檢查，若為0至1期口腔癌患者，5年存活率8至9成。記者許政榆／攝影
國健署邀請氣象主播林嘉愷（左）與國健署長吳昭軍以播報新聞方式呼籲民眾戒除檳榔。記者許政榆／攝影
國健署邀請氣象主播林嘉愷（左）與國健署長吳昭軍以播報新聞方式呼籲民眾戒除檳榔。記者許政榆／攝影

口腔癌 國健署 患者

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