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未帶健保卡免煩惱 藥袋會說話 高醫要當資訊整合領頭羊

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
健保署長李伯璋專題演講「健保醫療資訊的現況與未來展望」。圖／高醫提供
健保署長李伯璋專題演講「健保醫療資訊的現況與未來展望」。圖／高醫提供

就醫忘了帶健保IC卡是很多人都有的經驗，高雄醫學大學附設中和紀念醫院配合中央健康保險署政策，利用資訊科技整合健保署醫療資訊雲端查詢、虛擬健保卡，應用在門診、偏鄉遠距醫療、視訊診療等場域，民眾用手機求診嘛也通！

高醫也開發出「會說話的藥袋」，用手機掃藥袋上條碼，就能獲得多種語言的用藥說明。

高醫21日與健保署在高醫辦理「雲端科技 健保就做 『醫』定便利」分享研討會，高醫大附設中和紀念醫院院長鍾飲文主持，健保署長李伯璋說明健保新政策，高屏地區逾45家各層級醫療院所、約150人參與。

鍾飲文指出，醫療品質是醫療照護最重要核心價值，若能充分運用科技，提升醫療照護與民眾就醫便利性無疑是如虎添翼，今年度高醫與健保署合作推行虛擬健保卡，目前已近3000人次以手機QR Code替代實體健保卡就醫，帶給病人更大便利性，績效是全國第一。

鍾也說，高醫也是首家開發手機電子病歷簽章的醫院，醫師簽核病歷只要1.5秒，不用守在電腦前執行，醫師滿意度超過95%。高醫也與衛生福利部合作開發新一代虛擬醫事人員卡的應用機制，提升服務效率。

李伯璋談到，健保署力推的「健保醫療資訊雲端查詢系統」功能，包括「服務一條龍（虛擬健保卡、就醫識別碼、電子處方箋、數位支付）、建構次世代健保醫療資訊系統、資訊共享（有申報應上傳）、強化健保資料AI應用、醫療保障更到位（健保協同商保）、使用者付費（部分負擔改革）」等6大政策方向，希望走向雲端，醫病雙贏。

高醫1997年起即承接健保署「全民健保山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」， 2020年起更運用遠距醫療於台東縣大武、長濱、成功、達仁、蘭嶼、綠島與屏東縣泰武、高雄市那瑪夏等地，服務超過4600人次。專長C型肝炎防治的高醫副院長戴嘉言說，會診資料利用資訊與衛生所進行交換，並運用虛擬建保卡連結醫療資訊雲端查詢居民病史與用藥，讓偏鄉居民不因醫療資源短缺而受到不平等待遇；另與高雄市桃源區衛生所合作，在籍在戶篩檢率達100%、治療率達98.6%，成為全台第一個C肝微根除鄉鎮，也應用資訊科技進行衛教推播、門診服務與疾病管理，有助於後續追蹤工作。

新冠肺炎疫情期間，高醫也充分運用資訊科技，提升視診診療的可近性，如事先發送簡訊內容給病人，並啟動視訊門診、執行電子同意書簽署，同時全程錄影，以符合病歷法規，與社區藥局合作釋出處方箋與密碼給病人與藥師，保護隠私個資不外洩。

另，為提升病人用藥安全，高醫運用醫療資訊雲端查詢系統，建置智慧用藥檢核系統，以提升藥品開立的正確率，新增用藥指導工具，如藥袋會說話、用藥資訊APP等友善高齡病人準確服藥之品質。

為免病人就醫未帶健保IC卡困擾，高醫規畫友善就醫環境，用心推出虛擬健保卡，讓虛實就醫憑證並行，提供病人選擇就醫，目前下載申請虛擬健保卡近2000人次，就醫成功利用近3000人次。

高醫副院長黃尚志表示，高醫是全國第一家推動以行動憑證進行電子病歷簽章的醫院，有效提升醫療人員的工作效率，也進一步與衛福部合作，開發新一代虛擬醫事人員卡的應用機制，期待減輕醫事人員行政負擔。

高醫藥學部組長沈玫秋介紹高醫研發的「會說話的藥袋」，有中、英及閩南語等語言可選，有助於提升患者的用藥安全。圖／高醫提供
高醫藥學部組長沈玫秋介紹高醫研發的「會說話的藥袋」，有中、英及閩南語等語言可選，有助於提升患者的用藥安全。圖／高醫提供
高醫與健保署共同舉辦「雲端科技 健保就做 『醫』定便利」分享研討會，高屏地區逾45家各層級醫療院所、約150人參與。圖／高醫提供
高醫與健保署共同舉辦「雲端科技 健保就做 『醫』定便利」分享研討會，高屏地區逾45家各層級醫療院所、約150人參與。圖／高醫提供
高醫院長鍾飲文說，高醫與健保署合作推行虛擬健保卡，已累計近3000人次申請就醫，提升就醫便利性。圖／高醫提供
高醫院長鍾飲文說，高醫與健保署合作推行虛擬健保卡，已累計近3000人次申請就醫，提升就醫便利性。圖／高醫提供

健保卡 高醫 衛生所

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