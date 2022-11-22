可愛狗醫生將常態駐診 陪伴埔榮住民解憂愁

醫療不是只能靠藥物，動物輔助治療能撫慰患者身心靈，在安養機構、醫療院所或兒童發展中心等更被廣泛使用，台中榮總埔里分院因此與台灣動物輔助活動及治療協會合作，邀狗醫生入院與護理之家住民互動，並規畫為常態性的駐診活動。

台中榮總埔里分院指出，隨年齡漸長，人體機能退化，就醫及服藥成了日常生活的一環，但藥物並非唯一的治療方式，非藥物輔助療法中的「動物輔助治療」也被廣泛使用的治療方式，主要在護理之家、醫療院所及兒童發展中心等機構服務。

為療癒該分院附設精神護理之家「康芯家園」住民的身心靈，中榮埔里分院近期與「台灣動物輔助活動及治療協會」，也就是「台灣狗醫生協會」合作，邀請「狗醫生」John到家園裡與住民一同互動，住民們看到可愛的狗醫生也很雀躍。

埔榮康芯家園護理團隊表示，可愛的狗醫生一現身，住民們紛紛露出笑容，展現出不同於平時的活力，有人開心分享自己過去養狗的經驗，也有人站起身來要牽牠散步，更多是動手撫摸，甚至擁抱狗醫生，讓近期起伏較大的情緒獲得平緩。

而因狗醫生與住民的接觸互動良好，中榮埔里分院規畫要讓狗醫生入院成為常態性的駐診活動，與台灣狗醫生協會合作協助教育訓練，讓工作人員認識及瞭解動物輔助治療的原理及應用，同時也撫癒舒緩他們平時承擔住民身心健康的壓力。