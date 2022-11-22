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疏運返鄉投票旅客 台中捷運11月25日加開16班次

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
為疏運返鄉投票旅客，台中捷運11月25日晚間配合高鐵及台鐵加開班車，同步加密班距，傍晚5時至晚間10時30分，均為6分50秒一班，共加開16班次。圖／中捷公司提供
為疏運返鄉投票旅客，台中捷運11月25日晚間配合高鐵及台鐵加開班車，同步加密班距，傍晚5時至晚間10時30分，均為6分50秒一班，共加開16班次。圖／中捷公司提供

2022年九合一選舉將於11月26日投票，為疏運返鄉投票旅客，台中捷運11月25日晚間配合高鐵及台鐵加開班車，同步加密班距，傍晚5時至晚間10時30分，均為6分50秒一班，共加開16班次，並視人潮狀況派發加班車。中捷公司提醒旅客，捷運系統內禁止競選及造勢活動，以維護乘車品質。

中捷公司指出，台中捷運綠線平日尖峰時段(上午7時至9時、下午5時至7時)班距為6分50秒、離峰時段班距為9分30秒，由於周五運量高，11月25日又為選舉投票日前夕，高鐵及台鐵均增開班次，預估將有許多民眾返鄉投票。

中捷為滿足高鐵及台鐵旅客轉乘需求，11月25日下午尖峰時段將自傍晚5時延續至晚間10時30分，合計增開16班次，並視人潮狀況機動加派班次，深夜0時15分捷運高鐵台中站依舊加班服務，請旅客善加利用。

中捷公司秉持行政中立原則，並依據「旅客須知」規定「旅客不得於列車或車站內散發、張貼、插設或懸掛競選物品，或有拜票、聚眾造勢意圖或行為」，提醒返鄉投票及參與選舉造勢的旅客，捷運車站、車廂及路權範圍內，禁止任何與選舉相關的競選及造勢活動，維護旅客權益。

中捷公司提醒旅客，捷運系統內禁止競選及造勢活動，以維護乘車品質。圖／中捷公司提供
中捷公司提醒旅客，捷運系統內禁止競選及造勢活動，以維護乘車品質。圖／中捷公司提供

台中捷運 投票

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