不合格食品韓國人蔘連兩周上榜 檢出7項農藥超標

食藥署今公布最新一周邊境食品攔截狀況，本周韓國人蔘再度上榜，檢出高達7項農藥殘留違規，總重325公斤皆依規定退運或銷毀。同時，由於該進口業者上周同樣品項也檢出違規，食藥署將要求提供改善檢討報告，並加強抽批檢驗措施。

由「鼎榮國際開發有限公司」進口的「韓國生鮮人參(FRESH GINSENG)」，繼上周檢出農藥超標後，本周又被檢出殘留農藥白克列0.05 ppm、氟比來0.05 ppm、普拔克0.02 ppm、百克敏0.02 ppm、扶吉胺0.03 ppm、平硫瑞0.07 ppm、得克利0.02 ppm。依據「農藥殘留容許量標準」，農藥白克列、氟比來、普拔克、百克敏、得克利定量極限皆為0.01 ppm，扶吉胺、平硫瑞為不得檢出。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，台灣去年12月就已針對韓國人蔘進行全面的加強抽批，抽驗比例提升到20%至50%，上周「鼎榮國際開發有限公司」已有一批韓國人蔘遭攔截，已針對該業者提高到100%抽批查驗，但本周再度上榜，將發函要求業者提出預防改善措施，並且須連續五批合格進口記錄，並達到不合格進口重量三倍，才可研議往下鬆綁抽驗比例。

由「普盛國際有限公司」進口的越南「冷凍芋頭(FROZEN TARO (BROKEN))」，被檢出重金屬鉛0.4 mg/kg，超出限量的0.1 mg/kg，總重2萬7000公斤。陳慶裕說明，土生作物通常除了營養素外，其他的成分都會在種植時一併被吸收，本批越南芋頭應是土壤、灌溉水受到影響，造成重金屬鉛含量超標4倍。

國人喜食異國料理中常用到的「魚露」本周也上榜，由「昌浩有限公司」進口的越南「DAI THUAN TAIDAITHUAN TAI魚露("DAI THUAN TAI" FISH SAUCE)」，檢出防腐劑丙酸0.7 g/kg，總量780公斤。陳慶裕表示，丙酸是只允許使用在糕餅、麵包類中可以使用，其餘食品則禁止當作防腐劑，由於魚露是調味醬，丙酸為不得檢出物。