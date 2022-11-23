從捕撈上來那一刻就開始保鮮！他承襲3代職人精神，把「海中黃金」新鮮直送餐桌

凌晨2、3點，趁著漲潮時分出海，在瞬息萬變、無風三尺浪的大海中逆風穿浪航行，賣力撒下漁網與大海拚搏，當清晨第一縷陽光照進駕駛室，船上已滿滿都是剛捕撈上來的新鮮漁獲，這是「順漁豐海鮮」第3代林智偉的捕魚日常。

「順漁豐海鮮」漲潮時出海，退潮時回港，一天出海兩趟，把最新鮮的漁獲送到客人手上。 圖/李清宇攝影

脫下金融白領襯衫、回家捕魚去！

林智偉從小在海邊長大，從阿公那一代就靠著捕魚維生，補上來的漁獲就讓批發商人收購拿到漁市去賣。到了林智偉的父母那一代，為了多賺一點利潤，開始在桃園永安漁市擺攤，除了販售自家船隊捕上來的魚，也向同行收購其他魚類來賣，海鮮種類多樣豐富、品質新鮮又穩定，第一手漁獲和市面上批發收購轉賣的第二、三手漁獲，吃起來味道就是不一樣，吸引許多客人一試成主顧。林智偉笑說：「我媽媽的臉就是活招牌，很多老客人一來就指定要找她！」

林智偉的媽媽在攤位坐鎮，是老客人熟悉的活招牌。 圖/李清宇攝影

林智偉大學就讀財金系，畢業後進入金融業工作，只有假日時才會回家幫忙。隨著父母年紀漸長，林智偉決定離開吹冷氣坐辦公桌的生活，脫下白領襯衫、戴上塑膠手套，回家捕魚去。他說：「家裡什麼設備都有了，不做太可惜，更何況賣魚的收入比一般上班族更好！」林智偉個性樂觀務實，他一隻手掌舵，帶領船隊出海，另一隻手按計算機，將財金專業發揮在訂價方面，讓公司營運、財務全面升級。

全程低溫保鮮直送市場，第一手漁獲新鮮沒得比

捕魚人看天吃飯，漲潮出海、退潮靠岸，每天作息不定，扣掉颱風、天候不佳或水清無魚的日子，林智偉平均一年出海超過250天，流刺網抓捕上來的野生黃魚，堪稱「海中黃金」，肉質細嫩、鮮嫩無腥味，乾煎清蒸都好吃；白鯧、龍蝦、午魚也是攤位上銷路絕佳的明星商品，「每次捕到多少就賣出去多少，客人都很信任我們家海鮮的品質。」

野生白鯧全程保鮮，新鮮品質深受客人喜愛。 圖/李清宇攝影

要把最新鮮的海味送到客人手中，靠的是一絲不苟、每個環節都講究的保鮮工序。有別遠洋漁業出海時間較長，漁獲上船後要立刻送入-19度商用冰庫急速冷凍，才能鎖住新鮮。近海漁業船隻每趟出海約5、6小時，從漁獲捕撈上來的那一刻起，就必須存放在裝著冰塊、海水的保鮮桶內，在-3到-5°C的溫度下微凍，「保持像生魚片那樣的鮮度和Q彈口感。」漁船上岸後立刻進行分類，並送進漁會的專業商用冷凍庫，讓海鮮維持-3°C微凍結的最佳狀態。

海鮮從捕撈上來的那刻就放進保鮮桶保鮮，讓魚肉維持鮮嫩的口感與甜度。 圖/李清宇攝影

-3°C微凍結，在家也可以安心享用生魚片

很多客人都會問，「你們家的魚特別新鮮好吃，買回去後要如何保存？」林智偉最近發現Panasonic電冰箱有「-3°C微凍結」，保存海鮮的效果和商用冰庫一樣好。「我把生魚片保存在Panasonic的-3°C微凍結室裡，拿出來時我發現生魚片的新鮮度和消費者剛買回家時一模一樣。」

海鮮職人實測，保存在Panasonic「-3°C微凍結室」的生魚片拿出來後，和消費者剛買回家時一樣新鮮。 圖/UDN提供

林智偉解釋，「-3°C微凍結」功能，可以在食材表面結成冰膜來封存食材鮮度，取用時不用退冰就能直接料理，相當方便。有些食材像生魚片，不能放冷凍庫，凍過會有生味，魚的甜度也會流失，放冷藏溫度不夠低，沒辦法維持新鮮度，放在-3°C微凍結室剛剛好，可以維持新鮮度達到7天。

「-3°C微凍結室」是存放生魚片的最佳環境。 圖/李清宇攝影

如果海鮮買回家後，要放一陣子才吃，林智偉建議消費者一定要放冷凍保存。一般冰箱冷凍技術不夠，而Panasonic電冰箱有商用等級5倍速冷凍的「新鮮急凍結」功能，讓海鮮快速低溫冷凍，也不會凍傷食材，深受林智偉肯定。他和消費者分享：「一般冰箱冷凍庫要放好幾個小時才會結凍，那樣退冰的海鮮口感就會變得比較軟爛，尤其蝦子類最明顯，急凍的蝦子才能維持口感鮮甜Q彈。」

林智偉建議消費者海鮮買回家後要急速冷凍，才能維持新鮮口感。 圖/李清宇攝影

最讓林智偉驚艷的是，海鮮放在一般冰箱保存，通常還是會有魚腥味，但是Panasonic電冰箱運用nanoe™ X 健康科技，釋放氫氧離子達到抑菌、除臭的效果，放置多種食材也不用擔心氣味混雜。「不要說是海鮮，以後可以安心地在家裡冰箱放榴槤了！」

nanoe™ X具有抑菌、除臭效果，存放海鮮肉類等多種食材，氣味也不會混雜。 圖/李清宇攝影

在外奔波忙碌一天，回家後與家人一起大啖海鮮、小酌兩杯，享受營養豐富的海賜美味，這樣的生活該有多麼美好！林智偉期盼透過從產地到市場全程冷鏈技術保鮮，搭配Panasonic電冰箱專業功能，將最新鮮的海味零距離送到消費者的餐桌，讓人宛如一秒置身海岬，可以大口咬下鮮甜多汁的吮指滋味，感受大海帶來的放鬆療癒，用美食喚起味蕾上的活力，為生活加把勁！

「順漁豐海鮮」第3代林智偉對Panasonic電冰箱專業保鮮功能感到非常滿意。 圖/UDN提供

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