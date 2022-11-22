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急尋中獎人！ 今年7-8月千萬發票仍有2張未領

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
財政部指出，今年7、8月期特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，至今仍各有2張及3張未領。圖／聯合報系資料照片
財政部指出，今年7、8月期特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，至今仍各有2張及3張未領。圖／聯合報系資料照片

記得去領獎！今年9-10月期統一發票將於本月25日開獎，但去年7-8月期千萬特別奬「05701942」仍有2張未領、200萬元特獎「97718570」也有3張未領，千萬未領發票最低消費金額僅30元，200萬未領發票最低金額也僅15元，財政部提醒，得主儘快現身，以免成過路財神。

財政部指出，今年7-8月期統一發票，千萬特別獎、200萬特獎各有2張、3張未領，7-8月統一發票領獎期限在明年1月5日到期，呼籲中獎者盡快兌領。財政部也呼籲，民眾可多使用雲端發票，線上領取獎更方便。

財政部表示，2張未領的千萬中獎發票中，金額最低為在台南市中西區海安路「城市車旅」，花30元停車的發票；另一張則為在高雄市苓雅區「一新書局」，花430元消費的發票。

200萬元特獎則有3張未領，金額最小為台中市大里區中興路「統一超商」所開出，僅花15元買檸檬茶的發票；次低為在新竹縣竹北區「中油CPC佑順加油站」，花100元加油的發票；以及在台北市內湖區星雲街「全家便利商店」花250元買菸品的發票。

統一發票 加油站 新竹

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