路上紅包該撿？ 網友經驗分享差點被正妹榨乾、印堂發黑諸事不順

大部份的人都覺得紅包就是代表喜氣，但民閒習俗流傳，在路上看到紅包袋千萬不要亂撿，若撿到的話恐怕會迎娶「鬼新娘」之類的說法。日前有一名網友在臉書上發問「路上看到紅包該不該撿？」，引發網友經驗分享。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上發文表示「路上看到紅包該不該撿？」，有網友分享親身經驗，表示高中曾撿過一次，之後連續一個星期都在夢裡被個穿紅色旗袍的正妹榨乾(做春夢)，直到後來印堂發黑，才被媽媽抓去廟裏找師傅，那次事件的後遺症是「成為了大家有目共睹的衰鬼，做什麼諸事不順」而且「第六感變得很準，如果當天起床後有什麼強烈的預感，十之八九真的都會發生」，而這位網友的分享，也意外掀起另一波的討論。

該網友的經驗分享，引來熱議，多數人認為「正妹耶」、「別人是人財兩失，你這樣還不滿足嗎？」、「如果身體沒出現負面反應的話，我覺得其實還挺划算的」、「又撿錢又撿婆，同時滿足性癖和修門豈不甚好？」、「怎麼榨乾，我想知道」、「幸好你沒到Niki修女那懺悔」、「感覺就跟正常的新婚夫妻沒兩樣」、「這個樓中樓太猛了，看到這裡，完全沒人管樓主撿不撿那個紅包了」、「高中！旗袍…好像有年齡差欸，固定去廟裡拜拜，當作踏青郊遊，或許能改善氣場」。

也有網友一起分享自身類似經驗「國中的時候也有撿，後面衰事連連」、「我撿過，裡面有錢，好高興的花掉了，我現在還活得好好的發短信」、「我小學曾經撿過被剪刀剪掉一半的紅包，裡面一疊千元鈔票 當時沒有貪念的送到警察局，然後就被警察局裏所有警察嘲笑跟恭喜說我會娶到鬼新娘，所以我現在非常厭恨警察」。

但也有不少網友開玩笑地回應原PO「撿了，今年有人陪跨年」、「帶著紅包去教堂辦婚禮，讓神見證」、「能不能脫單就看這次了」、「撿啊，晚上你就會夢到祂叫你放回去」、「撿了就有異世界老婆了」。

根據台灣民間習俗，這種紅包裡頭可能會放錢、指甲或頭髮之類的，目的是要冥婚或是想要將厄運轉嫁給他人，若撿了就代表願意娶鬼妻、或替他人過衰運。不過，即使不小心撿到，也不用過於緊張，民俗專家表示，可以拿去廟裡向神明稟告，再捐款做愛心就可化解了。