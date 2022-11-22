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今節氣「小雪」！6大禁忌勿觸犯 2類人要注意沖煞

天上掉下來的禮物…騎車環島被500元砸中臉 網掀暴動：貼一千會騎更快

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友騎車環島的途中，被空中飛來的500元大鈔，給打中安全帽的護目鏡了。 圖擷自騎車環島趣
一名網友騎車環島的途中，被空中飛來的500元大鈔，給打中安全帽的護目鏡了。 圖擷自騎車環島趣

日前一名騎士在臉書社團「騎車環島趣」上貼出一張照片，可見照片中騎士的安全帽上貼著一張500元大鈔，這位騎士表示「我看那麼多人喜歡騎車環島，哈…原來騎車的樂趣是那麼迷人」，原來是這名騎士在騎車環島的途中，被空中飛來的500元大鈔，給打中安全帽的護目鏡了！

照片曝光後吸引了逾9.7萬人按讚，立刻掀起騎士們暴動，紛紛留言「被錢打到的感覺真好」、「既然閃躲不了、就享受它吧」、「天上掉下來的禮物」、「錢途無量」、「超酷的經驗」、「騎車遇到伍佰真羨慕」、「貼一千的會騎更快」，而這名騎士則不好意思地回應「難得一次，請低調，別告訴別人」。

但也有網友不以為然的表示「鈔票滿天飛，是想摔死誰？」、「別人的總是不讓人失望，我只有蚊蟲」、「欸不是啊！為什麼我環島遇到的都是蚊子、燒一半的金紙、還有報紙，別人的環島真的都比較好玩」。

另外，也有網友分享自身類似經驗「這算什麼，我有一次下機車，飛來一袋鹹酥雞，竹籤還劃過我腳」、「我曾經騎在陸橋上，被飛來的100元，整個貼在安全帽的護目鏡上，直接看不到路，嚇死我！重點我遇到兩次，都是100元，兩次都是直接完美擋住視線的那種，我都懷疑是不是有人想謀殺我了，真的很危險，那時尖峰時段，橋上超多人」、「一次就很厲害了，您遇到兩次」、「我也不知為什麼機率那麼低的事情會發生在我身上，一次就算了，還兩次，我那時是不是該去買個樂透」。

環島 騎車環島 安全帽

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