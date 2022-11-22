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今節氣「小雪」！6大禁忌勿觸犯 2類人要注意沖煞

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今天「小雪」 命理師提醒4生肖注意忌吃濕熱食物

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天節氣進入小雪，命理師楊登嵙分享此節氣的養生開運方式與禁忌。圖／本報資料照
今天節氣進入小雪，命理師楊登嵙分享此節氣的養生開運方式與禁忌。圖／本報資料照

今天下午4時21分節氣進入「小雪」，氣候會逐漸變得寒冷，命理師提醒，生肖屬兔、蛇、羊、豬，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低，另外這個節氣有半個月，還有食衣住行育樂等開運養生方式與禁忌，提醒民眾留意。

命理師楊登嵙說，今天下午4時21分，節氣進入小雪，古籍群芳譜提到，「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也」，節氣進入小雪後，由於天氣寒冷，降水形式由雨變為雪，但此時由於「地寒未甚」故雪下的次數少，雪量還不大，所以稱為「小雪」，以下為小雪的半個月期間，開運養生及禁忌，分述如下：

一、食的開運大法：

冬季寒冷，人們喜歡吃溫熱的食物以抵禦嚴寒。比如，我國北方冬季愛吃羊肉，南方冬季愛吃甲魚，都屬於溫補的食物，小雪節氣飲食對正常人來說，應當遵循「秋冬養陰」，「無擾乎陽」的原則，既不宜生冷，也不宜燥熱，宜食用滋陰潛陽，熱量較高的膳食為宜，建議吃吃溫補性食物和益腎食品。

另外，冬季是一個收斂季節，因此所有「生發」食物最好少吃，尤其是辛辣，如辣椒、胡椒、花椒等，容易引起皮膚乾燥缺水。

二、衣的開運大法：

多穿衣服來禦寒，注意保暖是必不可少的，氣候變寒冷，會影響心腦血管，造成血壓波動等。

三、住的開運大法：

天氣漸冷，很多人喜歡緊閉門窗，這樣房間裡面才暖和，但是這個節氣，其實不能緊閉門窗，如果門窗緊閉，密不透風，不到3小時，室內二氧化碳量就會增加3倍以上，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長。

四、行的開運大法：

起居調養切記「養藏」陽氣，人們要適當早睡，同時，早晨也不易起得太早，尤其老年人時間允許的話，最好等太陽升起，陽氣生發時再起床，以保證充足的睡眠，有利於陽氣潛藏，陰精蓄積。

五、育的開運大法：

常曬太陽能助發人體的陽氣，特別是在冬季大自然處於「陰盛陽衰」狀態，而人自然也不例外，冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。

六、樂的開運大法：

由於夜間時間越來越長，白天時間越來越短，人們對於黑夜的感受也越來越明顯，在小雪期間，非常容易引起心理上的一些感傷，從而導致心情抑鬱症狀的發生，要保持愉悅心態，可經常參加戶外活動以增強體質，學會調養自己，別再宅在家做憂鬱男女。

小雪 開運 節氣

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