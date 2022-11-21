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睡樹下也比關在病房好！長效針劑讓思覺失調者重返社區

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

台灣約有14萬名思覺失調症患者，為讓病友重返社區，健保署今年編列獨立預算逾27億餘元，鼓勵臨床醫師將長效針劑列為精神病患者優先治療選項，希望達到「病人安全、家人安心、社會定安」等三大目標。專家表示，對於病友來說，規律用藥，病情穩定，回到社區是最重要的事，即使睡在大樹下，也比關在精神急性病房還來得好。

台灣成癮學會理事長、三總北投分院院長楊斯年表示，在精神科住院患者中，以思覺失調症病友占比最高，不少人一住就是好幾年，很難離開醫院，重返社區，主因在於患者罹病後缺乏病識感，平均發病兩年到兩年半後，才被確診、接受治療，以致治療成效有限。

臨床顯示，思覺失調症病友發病後，如果未治療的時間拖得愈長，則其症狀更為嚴重，也愈容易復發，楊斯年說，「這正是思覺失調症的重要特質之一」。

為此，衛福部心理健康司推出「思覺失調症品質改善方案6.0版」，其中兩大重點為急性出院準備，並在健保署協助下，推動長效針劑專款專案，幫助病友及早穩定治療。

「睡大樹下，都比關在精神急性病房還要好。」楊斯年說，如思覺失調症病友能夠出院，在居家附近醫療院所接受治療，長期穩定用藥，並於社區中途之家、庇護工場等友善場所與人互動，透過職能重建，就有機會進入職場，在工作中找到自我價值。

楊斯年表示，此改善方案為國內十幾萬名思覺失調症病人開啟了一道門，讓臨床醫師根據台灣精神醫學會所頒佈的治療指引，以及台灣生物精神醫學會專家共識，提供病友更好的藥物選擇。

臨床顯示，長效針劑有助穩定維持藥物在血液中濃度，能有效保護腦部功能，且降低復發機率，讓經常「忘」記吃藥的病友得以重返社區，擁有更好的生活品質。

楊斯年表示，除了高風險病友，早期發作的病人也應優先考慮施打長效針劑。相信在長效針劑的幫助下，翻轉思覺失調症的治療瓶頸，「絕對不是問題」。

健保署長李伯璋指出，如能更普遍使用長效針劑，相信可大幅減少精神病病人住院頻率，降低後續醫療費用支出，高風險病友病情穩定，重返社區，達到醫療院所、病人及健保等三贏目的。

為了提高基層診所醫師開立長效針劑的意願，衛福部多次與財政部協議，希望比照C肝藥物降低稅務措施，但國稅局並未同意，李伯璋希望，臨床精神科醫師共體時艱，為病人著想，多多開立長效針劑。

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