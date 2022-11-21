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推廣海廢產品標章 環保署擬分級降門檻、提供綠色費率

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
為鼓勵企業使用海洋廢棄物，環保署去年推動「海洋廢棄物循環產品標章」。記者吳姿賢／攝影
為鼓勵企業使用海洋廢棄物，環保署去年推動「海洋廢棄物循環產品標章」。記者吳姿賢／攝影

為鼓勵企業使用海洋廢棄物環保署去年推動「海洋廢棄物循環產品標章」，但門檻不低，產品須含有20%以上海廢，兩年來7家企業、18項產品申請。環保署表示，明年擬提出「綠色費率」，投入海廢產品製作的企業可獲回收清除處理費優惠，且標章將分四級，海廢含量最低5%就可申請，盼讓更多企業參與。

環保署今天舉辦記者會，頒發海洋廢棄物循環產品標章給三家企業。「綠藤」的洗髮精瓶身使用33%海廢，「寶綠特」將海廢分解為塑膠原料，「海神全球」則應用熱裂解技術，將漁網轉為再生碳。

環保署副署長沈志修表示，台灣是生產製造國家，去年使用2億7千萬公噸的原物料，產生3千萬公噸的廢棄物，COP27才剛結束，全球希望守住世紀末升溫1.5度，而45％碳排跟生產製造有關，應推動循環、減少自然資源使用，台灣也是第一個透過官方認證，頒發海洋廢棄物產品標章的國家。

「海洋廢棄物循環產品標章」去年4家企業申請，今年僅3家，環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，現行規定產品必須含有20%海廢才可申請標章，摻配比相對較高，但海廢貨源其實不易取得，造成企業實務上困難，現在正在研議將標章分為四級，依據海廢含量高低設計不同標章讓消費者辨識，5%、10％、15％、20%都可申請，讓更多企業參與。

王嶽斌也說，明年研議在回收清除處理費設計「綠色費率」，投入生產海廢產品的業者就可適用，此外政府採購法本來就規定優先採購環保產品，相關措施都可鼓勵企業申請標章。

寶綠特公司董事長歐柏豪表示，海廢再利用的最大困難跟挑戰是回收料不夠多，台灣有很多淨灘團體，但收集起來的垃圾、廢棄物經常直接丟到焚化爐，非常可惜，應透過宣導，讓淨灘垃圾進入資源再生跟循環系統。

綠藤公司營運長廖怡雯說，消費者透過海洋廢棄物標章可以進一步了解產品，一個海廢瓶罐必須歷經漁網清洗、裂解、造粒、吹瓶，形成完整的供應鏈，最後才能誕生為消費者手中的產品。

環保署今天舉辦記者會，頒發標章給今年獲得海洋廢棄物循環產品標章的三家企業。記者吳姿賢／攝影
環保署今天舉辦記者會，頒發標章給今年獲得海洋廢棄物循環產品標章的三家企業。記者吳姿賢／攝影

廢棄物 環保署 綠能

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