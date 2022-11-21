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不只能賣彩券 身障者成功考取證照投身保險業務員

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中華民國身心障礙者聯盟今與台灣人壽共同舉辦「推動CRPD生活話-身心障礙者不只能賣彩券」公益成果發表記者會。記者鄒尚謙／攝影
中華民國身心障礙者聯盟今與台灣人壽共同舉辦「推動CRPD生活話-身心障礙者不只能賣彩券」公益成果發表記者會。記者鄒尚謙／攝影

身心障礙者在生活中會遇到許多困難，就業上也時常遭受不平等的歧視。中華民國身心障礙者聯盟今與台灣人壽合作，鼓勵身心障礙者考取人身保險業務員執照。身障盟理事長劉金鐘表示，沒有人比身障者更深刻了解保險的重要性，身障者是只能賣彩券，更能夠賣專業。

中華民國身心障礙者聯盟今與台灣人壽共同舉辦「推動CRPD生活話-身心障礙者不只能賣彩券」公益成果發表記者會。劉金鐘表示，有證照對於求職相當必備，但對身心障礙者來說其實相當不容易，要有能夠有安心答題的環境，也相當感謝壽險公會提供協助，雖然本次考試會場仍有須要再努力的地方，但也因為此次經驗，相信未來身心障礙者在報考證照時，能夠有更有安心、自在的環境。

身心障礙朋友潘稚莠在學校時是排球校隊隊員，因為一次不慎後腦遭受撞擊，造成脊髓栓塞，即使積極治療仍難免下半身癱瘓，因不想終生依賴他人，加入了生活重建課程，今年也透過身心障礙聯盟與台灣人壽的合作中，進修保險相關課程，也成功考取了人身保險業務員資格。

潘稚莠表示，身為身障者其實工作選擇上相當有限，企業不太會為了身心障礙者去改建無障礙廁所，因為保險業務員的工作比較彈性，工作場域也能夠選擇；不過在考取證照時，本身非本科系出身，其實相當有難度，考了第二次才通過，相當感謝主辦單位特意為身障者舉辦考試，也希望自己以後能夠幫助身障者了解保險。

同樣通過保險業務員執照的劉家羽，她分享考試當天的辛苦，剛好當天是颱風天，也因為她僅剩一隻眼睛可見，能見度很低的狀況下，其實相當危險；對她來說，正常的握筆動作，因為脊髓損傷關係，其實相當吃力，同時，視力也有視差，其實要在答案卡上作答相當費神，「三堂課考下來，頭腦快爆炸了。」

台南市無障礙協會理事長林昭坤也是本次參加考試的一員，雖然沒有取得證照，但他分享，自己就是保險的受益者，因為當兵時認識的同梯，看他是冷凍空調技士，屬於高風險工作族群，推薦他購買保險，保了保險後不久，就發生意外，被診斷為第一級失能，取得最高額度理賠。

「意外不知道什麼時候來到。」林昭坤表示，因為有保險幫他分擔了許多壓力，但不幸失能後應該還是要給身心障礙者投保的權力，希望保險公司與金管會能夠看見身心障礙者，讓身障者有機會購買保險，才不至於對未來有太多壓力。

劉金鐘說，沒有比身心障礙者更了解保險重要性的族群了，希望未來能有更多身障者投入保險業務員的行列，創造更多就業機會，除了賣彩券，身障者也能夠販售專業。

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