快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

孩子學習當機？ 專家：邏輯分類最重要

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
父母和老師若想讓孩子學習新知，應該要透過閱讀、討論特定主題至少兩到三週，有邏輯的檢索、使用相關的訊息。情境示意圖。圖／Ingimage
父母和老師若想讓孩子學習新知，應該要透過閱讀、討論特定主題至少兩到三週，有邏輯的檢索、使用相關的訊息。情境示意圖。圖／Ingimage

孩子並不笨，可能是你用錯教養方式！多數學校要求學生閱讀、撰寫他們不熟悉的文章，根據認知負荷理論，資訊過量又沒有適當整理時，容易導致學生「腦袋當機」，無法順利記憶。專家表示，讓孩子重新用自己的話來表達、同步抄寫筆記，是促成長期記憶的好方式。

認知超過負荷

富比士商業週刊》報導，學習閱讀和寫作本來就難，多數學校又要求學生閱讀、撰寫他們不熟悉的題目增加難度。教育學家威廉表示，這種教學可以說是老師們並沒有認知負荷理論（Cognitive load theory）的基本概念，忽視學生的認知能力和適當的學習條件。

根據認知負荷理論，人們學習、接收新資訊時極為依賴「工作記憶」，但這類記憶的容量很有限，它僅能「暫存」四個新的訊息約20秒的時間，也就是所謂的認知負荷，一旦資訊過量便會導致學孩子理解力下降（成人亦同）。

抄寫筆記促記憶

但這不表示人們的記憶能力有缺陷，如果能夠將工作記憶賦予意義、解釋，新知識便能漸漸融入人們的「長期記憶」；教育學家威廉指出，抄寫自己的筆記、用自己的話來重新解釋新的知識，是促成長期記憶的好方式。長期記憶沒有容量限制，也才讓工作記憶得以隨時準備接收新訊息。

所以，只要孩子能夠練習從記憶中反覆提取某項知識，就會像使用瀏覽器一樣，能夠迅速地找出需要的相關訊息。在教學中，明確指出新的知識點才能體醒孩子該專注的記憶點，最後這些記憶才不會變成耳邊風（遺失的工作記憶）。

國中聽覺理解佳

研究發現，國中孩子（12、13歲）的聽覺、理解能力通常超過閱讀理解能力，所以夠過說明的方式帶出生難概念，會比孩子自己閱讀來得更好學習。換句話說，當國中的孩子還在訓練學習、理解和記憶的能力時，要他們單純自己讀書其實是不公平也不合理的事。

所以從認知負荷理論的角度，父母和老師若想讓孩子學習新知，應該要透過閱讀、討論特定主題至少兩到三週，有邏輯的檢索、使用相關的訊息，才會儲存進長期記憶牢牢記住。

【更多精采內容，詳見

閱讀

延伸閱讀

睡前喝熱牛奶改善失眠問題？專家告訴你可能誤會的真相

拜習會前美艦穿台海「沒公開宣布」 專家：避免刺激中方

專家審查高端有疑義 王必勝：專家最後意見就是同意

港特首確診 醫學專家相信病毒量較低

相關新聞

沒花什麼錢月底卻窮到吃土？從生活「3細節」剖析：錢是怎麼從錢包落跑的

自己不是個愛買名牌、生活也還算節儉的人，為什麼每個月卻老是存不到什麼錢？日本網站「美人百花.com」分析，日常生活中有一些行為，其實就可以看得出來「你到底是不是個會存錢的人」。

禽流感新病毒 宜蘭撲殺5千隻鴨

農委會防檢局昨說，宜蘭縣五結鄉種鴨場及台南四草濕地野鴨排遺，檢出H5N1亞型高病原性禽流感，為首次發現的新興病毒，種鴨場...

不只能賣彩券 身障者成功考取證照投身保險業務員

身心障礙者在生活中會遇到許多困難，就業上也時常遭受不平等的歧視。中華民國身心障礙者聯盟今與台灣人壽合作，鼓勵身心障礙者考...

疫情需求大增 桃園機場2021年貨運量較疫情前增3成

交通部運輸研究所舉行「國際空運資料庫座談會」，針對2019至2021年桃園機場貨運市場、疫情期間亞洲主要航空公司貨機機隊...

阿里山在哪／原來誤會了！阿里山雲海不在阿里山？林務局：這座山不存在

阿里山的雲海與日出名聞遐邇，千年神木是世界珍寶，但你可能不知道，傳唱中的「台灣有個阿里山」，這座山其實不存在。林務局表示，台灣沒有一座名為阿里山的山；阿里山的地名由來，地理學者也表示不可考，正確地說，台灣有阿里山山脈，由十幾座山所組成，但要指定爬阿里山，誤會可就大了。

搶社宅好難／找沒有血緣的人當家人 青年共居住戶徵選面試有眉角

台灣年輕人的居住困境買不起，租不好，補不到，等不到，現在有另一種新租屋模式，只要願意多做一些事，就有機會以比市價便宜的租金租到房子，成為沒有血緣的家人，甚至可以挑家人，社會住宅首次開辦青年合作共居，規畫26戶雅房試水溫，已住進17人，主辦方解釋沒有滿的原因，是要找合適的人，徵選的住戶面試時，這一點認知不同，就會被刷掉。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。