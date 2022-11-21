孩子學習當機？ 專家：邏輯分類最重要

孩子並不笨，可能是你用錯教養方式！多數學校要求學生閱讀、撰寫他們不熟悉的文章，根據認知負荷理論，資訊過量又沒有適當整理時，容易導致學生「腦袋當機」，無法順利記憶。專家表示，讓孩子重新用自己的話來表達、同步抄寫筆記，是促成長期記憶的好方式。

認知超過負荷

《富比士商業週刊》報導，學習閱讀和寫作本來就難，多數學校又要求學生閱讀、撰寫他們不熟悉的題目增加難度。教育學家威廉表示，這種教學可以說是老師們並沒有認知負荷理論（Cognitive load theory）的基本概念，忽視學生的認知能力和適當的學習條件。

根據認知負荷理論，人們學習、接收新資訊時極為依賴「工作記憶」，但這類記憶的容量很有限，它僅能「暫存」四個新的訊息約20秒的時間，也就是所謂的認知負荷，一旦資訊過量便會導致學孩子理解力下降（成人亦同）。

抄寫筆記促記憶

但這不表示人們的記憶能力有缺陷，如果能夠將工作記憶賦予意義、解釋，新知識便能漸漸融入人們的「長期記憶」；教育學家威廉指出，抄寫自己的筆記、用自己的話來重新解釋新的知識，是促成長期記憶的好方式。長期記憶沒有容量限制，也才讓工作記憶得以隨時準備接收新訊息。

所以，只要孩子能夠練習從記憶中反覆提取某項知識，就會像使用瀏覽器一樣，能夠迅速地找出需要的相關訊息。在教學中，明確指出新的知識點才能體醒孩子該專注的記憶點，最後這些記憶才不會變成耳邊風（遺失的工作記憶）。

國中聽覺理解佳

研究發現，國中孩子（12、13歲）的聽覺、理解能力通常超過閱讀理解能力，所以夠過說明的方式帶出生難概念，會比孩子自己閱讀來得更好學習。換句話說，當國中的孩子還在訓練學習、理解和記憶的能力時，要他們單純自己讀書其實是不公平也不合理的事。

所以從認知負荷理論的角度，父母和老師若想讓孩子學習新知，應該要透過閱讀、討論特定主題至少兩到三週，有邏輯的檢索、使用相關的訊息，才會儲存進長期記憶牢牢記住。

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