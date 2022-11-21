疫情需求大增 桃園機場2021年貨運量較疫情前增3成

交通部運輸研究所舉行「國際空運資料庫座談會」，針對2019至2021年桃園機場貨運市場、疫情期間亞洲主要航空公司貨機機隊應用、疫情期間東南亞國家往返歐美路徑變化等議題，與航空專家學者進行座談。

運研所表示，透過數據解析，掌握航空市場變化，同時簡介運研所空運資料庫資料蒐集應用概況，瞭解產官學界之資料分析需求。出席單位包括交通部、民航局、桃園機場公司、航空公司、大專院校交通相科系所等共22位。

根據運研所111年研究發現，新冠疫情改變民眾消費行為及習慣，促進電子商務模式蓬勃發展，加上全球防疫醫療物資運送需求，致使航空貨運需求增加，桃園機場2021年貨運量較疫情前（2019年）增加3成，出口及轉口部分各增加3成及4成，表現亮眼。

運研所表示，疫情期間多數客運航班停飛，客機腹艙載貨能量大幅減少，使航空貨運供需嚴重失衡，亞太地區尤甚，為因應全球航空貨運市場強勁需求，包括中華、長榮、大韓航空、新加坡航空、全日空、中國南方航空等主要航空貨運業者，積極爭取載貨商機，除調度客機支援貨運需求外，更善用貨機機隊，機隊派飛及使用明顯高於疫情前。

而在客運方面，各國因應疫情實施邊境管制，亞太地區多個機場取消或限制中轉服務，東南亞國家旅客經中轉往返歐美的路徑因而有所改變，主要中轉機場由原本之桃園、香港、新加坡等機場，變成中東的杜拜、杜哈等機場。

國際航空市場瞬息萬變，運研所將持續系統性蒐集相關資料，每年並視國內外航空市場發展及變化，擇重要議題進行分析提出報告，供交通部及部屬機關參考。