新海研一號海上漂流 國科會：第一時間不是台大回報

我國海洋研究船「新海研一號」，11月13日夜間在菲律賓西北部外海傳出電力、引擎主機全部失效，在海上漂流6天後，日前平安返回高雄港。朝野立委今關注此事，立委萬美玲表示，有船員指控第一時間向台大船務室求救，竟無人接聽，轉向海巡署求助才獲援助。國科會經立委連番追問後坦言，第一時間是從海巡署通知，而非台大，後續將檢討相關SOP，並檢視技術問題，後續也將視情況召回海研二號、三號來做檢查。

立法院教育文化委員會今天舉行「科技會報跨部會署科發基金計畫之各部會歷年執行成效」專題報告，朝野立委關注新海研一號事故後續發展。

新海研一號研究船目前由台大維管，13日晚上卻在菲律賓西北部外海失去電力，在海上漂流2天，海巡署就近派遣新竹艦、旗津艦協助救援，前後歷經6天才拖回高雄港。但在事發當下，引擎失去動力停擺，海上風浪大，船上一片漆黑，還有研究員摔傷，有船員爆料第一時間向台大船務室求救，衛星電話竟無人接聽，轉向海巡署求助才獲援助。

立委陳秀寶詢問檢討方向，立委萬美玲則質疑，新海研一號109年交船至今才短短兩年，引擎卻失去動力，有無確實驗收？驗收哪裡沒注意，或交船後維運有問題？

國科會副主委林敏聰表示，新海研一號上周才剛拖回高雄港，已組成調查小組，會與台大團隊合作調查相關技術問題。

萬美玲也回顧事發過程，她指出，有船員指控第一時間台大船務室並未接聽衛星電話，導致求助無門，直到向海巡署求救才有人回應，國科會又是到何時才掌握研究船出狀況？

林敏聰未正面回答，僅表示「這個要跟台大了解」。萬美玲不滿，國科會並未掌握研究船的動向，就連第一時間通報者是誰，都不知情。

經萬美玲多次追問，林敏聰才脫口「第一時間不是台大回報，他（台大）有責任要回報國科會，是主動聯繫後才持續回報。第一時間是從海巡署沒有錯」。

萬美玲表示，如果SOP出錯就要改，國科會有設「研究船管理指導會」，要督導相關作業，但發生事故台大理應通報國科會，卻是由海巡署回報，是管理出問題，有無想過SOP如何調整？

林敏聰身兼研究船管理指導會召集人，他表示，周末已進行線上會議，針對台大第一時間未將研究船狀況回報國科會，以及研究船為何失去動力，將併同台大提出的報告，在委員會中提出檢討。

萬美玲追問，全國海研船共有三艘，分別由台大、海洋大學、中山大學負責維運，但海研一號卻爆出電力設備失靈，是否要召回另外兩艘研究船同步檢測？林敏聰表示，三艘研究船皆是同樣的廠商機器與設備，待釐清海研一號的技術、機械問題後，會召回檢查。