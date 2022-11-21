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新海研一號海上漂流 國科會：第一時間不是台大回報

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國立台灣大學研究船新海研一號近日傳出在菲律賓西北部外海失去動力，在海上漂流近兩天。圖／台船提供
國立台灣大學研究船新海研一號近日傳出在菲律賓西北部外海失去動力，在海上漂流近兩天。圖／台船提供

我國海洋研究船「新海研一號」，11月13日夜間在菲律賓西北部外海傳出電力、引擎主機全部失效，在海上漂流6天後，日前平安返回高雄港。朝野立委今關注此事，立委萬美玲表示，有船員指控第一時間向台大船務室求救，竟無人接聽，轉向海巡署求助才獲援助。國科會經立委連番追問後坦言，第一時間是從海巡署通知，而非台大，後續將檢討相關SOP，並檢視技術問題，後續也將視情況召回海研二號、三號來做檢查。

立法院教育文化委員會今天舉行「科技會報跨部會署科發基金計畫之各部會歷年執行成效」專題報告，朝野立委關注新海研一號事故後續發展。

新海研一號研究船目前由台大維管，13日晚上卻在菲律賓西北部外海失去電力，在海上漂流2天，海巡署就近派遣新竹艦、旗津艦協助救援，前後歷經6天才拖回高雄港。但在事發當下，引擎失去動力停擺，海上風浪大，船上一片漆黑，還有研究員摔傷，有船員爆料第一時間向台大船務室求救，衛星電話竟無人接聽，轉向海巡署求助才獲援助。

立委陳秀寶詢問檢討方向，立委萬美玲則質疑，新海研一號109年交船至今才短短兩年，引擎卻失去動力，有無確實驗收？驗收哪裡沒注意，或交船後維運有問題？

國科會副主委林敏聰表示，新海研一號上周才剛拖回高雄港，已組成調查小組，會與台大團隊合作調查相關技術問題。

萬美玲也回顧事發過程，她指出，有船員指控第一時間台大船務室並未接聽衛星電話，導致求助無門，直到向海巡署求救才有人回應，國科會又是到何時才掌握研究船出狀況？

林敏聰未正面回答，僅表示「這個要跟台大了解」。萬美玲不滿，國科會並未掌握研究船的動向，就連第一時間通報者是誰，都不知情。

經萬美玲多次追問，林敏聰才脫口「第一時間不是台大回報，他（台大）有責任要回報國科會，是主動聯繫後才持續回報。第一時間是從海巡署沒有錯」。

萬美玲表示，如果SOP出錯就要改，國科會有設「研究船管理指導會」，要督導相關作業，但發生事故台大理應通報國科會，卻是由海巡署回報，是管理出問題，有無想過SOP如何調整？

林敏聰身兼研究船管理指導會召集人，他表示，周末已進行線上會議，針對台大第一時間未將研究船狀況回報國科會，以及研究船為何失去動力，將併同台大提出的報告，在委員會中提出檢討。

萬美玲追問，全國海研船共有三艘，分別由台大、海洋大學、中山大學負責維運，但海研一號卻爆出電力設備失靈，是否要召回另外兩艘研究船同步檢測？林敏聰表示，三艘研究船皆是同樣的廠商機器與設備，待釐清海研一號的技術、機械問題後，會召回檢查。

針對新海研一號事件救援，台大11月17日表示，校方由海巡署獲悉相關訊息後，當天深夜即聯絡拖船出海救援，並未延宕救援時機。有關船務室人員是否即時接聽電話一事，台大則說，將會檢討並改進緊急應變程序，針對校內管理失當一事，校方會確實檢討並追究相關人員責任。

「新海研一號」研究船13日晚上約9時10分許，在菲律賓西北外海失去電力，經過幾分鐘搶修，僅基本電力恢復。記者石秀華／翻攝
「新海研一號」研究船13日晚上約9時10分許，在菲律賓西北外海失去電力，經過幾分鐘搶修，僅基本電力恢復。記者石秀華／翻攝
新海研一號研究船13日在菲律賓西北海域失去動力，船艙內的物品因船身劇烈搖晃，散落在船艙，一片狼籍。記者石秀華／翻攝
新海研一號研究船13日在菲律賓西北海域失去動力，船艙內的物品因船身劇烈搖晃，散落在船艙，一片狼籍。記者石秀華／翻攝

海巡署 台大 國科會

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