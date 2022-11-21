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種鴨首度感染H5N1 業界兩大憂心 農委會：暫時影響不大

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會畜試所宜蘭分所發現H5N1亞型高病原禽流感，全場撲殺5010隻種鴨。圖／動植物防疫所提供
農委會畜試所宜蘭分所發現H5N1亞型高病原禽流感，全場撲殺5010隻種鴨。圖／動植物防疫所提供

今年年初，因為禽流感，鴨肉一度不足，甚至到五月端午節時，鴨蛋量少價揚，一度包粽子都缺貨，好不容易產量回穩，又傳出種鴨場首度感染高病原性禽流感H5N1新興病毒，產業界感到心慌，一方面憂心好不容易恢復的產量又下滑，另一方面擔心擴散。

農委會副主委黃金城表示，這次感染撲殺的是種鴨，今年影響應該已經過了，秋冬需要使用的鴨肉(薑母鴨)早已備下，且這並非很大的鴨場，撲殺僅5010隻，推估暫時影響不大。

中華民國養鴨協會前秘書長李鴻忠表示，由於鴨肉無法外銷，這幾年，業者自己跑出一條賣「鴨胸」的路，成效不差、消費者接受度也高；但因應這次H5N1高病原性禽流感疫情，這樣下去，好不容易鴨胸肉的市場剛要興盛，現在危機四伏；他表示，前陣子鴨肉很缺，現在好不容易緩了過來，量剛好平衡，若再遇禽流感，產業界是有壓力的。

某業者表示，北京鴨產業一年約600萬隻左右，產業不大，但是5000多隻種鴨這時候遭到撲殺，一年至少要生150隻小鴨，至少每一周會減少一萬多隻小鴨送到市場去，其實以數量推估，是有影響的。

業者也提醒，多年來談的生物安全，雖然是老生常談，但仍需要繼續落實，且這些種鴨被發現生病前，已經賣出的小鴨到哪裡去了？是否會循著這路徑再傳到其他地方去，產業界仍擔心會因此擴散蔓延。

禽流感 北京 疫情

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