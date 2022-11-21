H5N1高病原禽流感家禽首例 農委會追查發現畜舍漏洞

高致病性與傳染力的高病原禽流感H5N1首度在台灣宜蘭五結種鴨場被檢出，這也是首度從野鴨進到家禽中被發現，由於早期H5N1會禽傳人，引起各方高度緊張；農委會追查，種鴨場的畜舍確實有飼養漏洞，其他畜舍並沒有遭到感染，因此除撲殺外，強化生物安全，同時加強畜舍補強。

這次被檢出H5N1高病原性禽流感，包括宜蘭縣五結鄉種鴨場及台南四草濕地野鴨排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感；宜蘭撲殺3周齡至104周齡種鴨計5010隻撲殺銷毀作業；野鴨則是定期委託當地野鳥協會監測排遺而發現，力求環境消毒及周邊禽場監測。

農委會表示，H5N1高病原性禽流感，與目前美國、日韓感染的型別一致，隨著候鳥遷徙，很難避免，目前加強種鴨場半徑5公里近10場鴨場的環境監測，同時要求畜禽飼主主動通報。

野鴨排遺及種鴨都發現病毒，是否代表H5N1已經全面入侵台灣？農委會副主委黃金城表示，不能這樣解釋，因為兩處的病毒都是2.3.4.4b分支H5N1亞型高病原性禽流感病毒，但宜蘭種鴨又與台南四草野鴨排遺不同，一個來自歐亞，另一個來自日本系統，兩者病毒完全不一樣，因此只能認定宜蘭為家禽「首例」，並認為宜蘭案「確實比較麻煩」。

黃金城表示，以目前秋冬的野鳥遷徙路徑，最早、最快抵達的是北部區塊，因此未來著重於有沒有從宜蘭種鴨場額外擴散的跡象，半徑5公里內，宜蘭的養禽場要全面監控，看有沒有可能發病，由於這是新興病毒，過去面臨H5N6、H5N8時，都能一場一場清理掉，這次再度面對新興的H5N1病毒，養禽場若有異常死亡一定要講，否則會如當年H5N2在地化一般，會很難處理。

黃金城說，現階段應該要觀察禽場有沒有異常，若正常的禽場，也不建議採樣人員進出擾動，要觀察是否有異常死亡，產蛋率是否急速下降、飼料攝食有沒有異常、這些動作比採樣更重要。他表示，一般鴨子正常死亡率約千分之4到5，但若增加一倍，則為異常死亡，飼主都需要通報。

他說，種鴨場後來追查發現，畜舍是有漏洞的，其他畜舍有將漏洞補起，並沒有野鳥入侵也未染病，但遭到撲殺的這畜舍是有野鳥入侵的。

他表示，宜蘭染病種鴨，從外表幾乎看不出來，但解剖後發現染病鴨心臟、肌肉出血，且染病鴨不是一下子一起死亡，會慢慢在禽場內感染後，陸續死亡，死亡率高達10%至20%，也因此，要有異常死亡的禽場，才去採樣；除了鴨(水禽)外，更要留意的是陸禽，包括肉雞、蛋雞對於病毒更為易感，進入秋冬季節，面對這一波疫情，飼主必須更加提高警覺。

黃金城表示，H5N1高病原性禽流感，過去有禽傳人的疑慮，但美國已經至少48州感染，並沒有雛禽傳人案例，這次主要2.3.4.4b病毒，現在的N1跟以前N1不同，目前沒有證據顯示會禽感染人，並沒有公共衛生疑慮，但仍請畜衛所分析看看，要等待病毒八段基因定序出來才能更清楚。