科發基金展延率逾四成 立委憂淪各部會「小金庫」

國家科學及技術委員會（國科會）主責科技會報跨部會署科發基金計畫，用於支應各部會推動重大、急迫性科技施政，或經行政院科技會報產生的科技政策。立委黃國書表示，國科會轄下單位計畫預算執行成效不彰，卻可年年申請、年年通過，質疑是「球員兼裁判」。另有超過四成計畫會申請展延，憂淪各單位底下的「小金庫」。

立法院教育文化委員會今天舉行「科技會報跨部會署科發基金計畫之各部會歷年執行成效」專題報告。立委黃國書表示，國家實驗研究院自107年起，以「科技決策暨科技計畫專案管理」等相關計畫申請科發基金，執行率卻不到八成，卻還年年申請。他質疑，常態性執行計畫為何未回歸科技預算作業程序申請，是否有濫用之嫌？

黃國書也提到，國研院該項計畫預算執行成效不彰，卻可以年年申請、年年通過，完全不符合僅支持第一年前期規畫的基金使用。他也質疑，國家實驗研究院是國科會轄下單位，國科會掌握科發基金的核可權，不免讓人懷疑是「球員兼裁判」。

國科會科技辦公室執行秘書葉哲良表示，由於過去法制決策、國家政策基礎皆是委託國研院協處，確實有必要，但急迫性已經改進。他允諾，該計畫明年開始不會用這方式編列。

黃國書另再追問，檢視整體跨部會署科發基金計畫107至111年執行情形，每年執行數較預算數均有嚴重落差，尤其107至109賸餘數均逾7億元，且核定計畫辦理展延比率高達4成。他提到，科發基金訂有急迫性、重大性的基本原則，必須在一年內使用，但展延比例高，就怕淪為各單位底下的小金庫，質疑國科會管考失靈。

葉哲良表示，科會辦有進行分析，若追溯回101年，各案平均展延率是三成至五成。他說明，大部分跨部會展延是要配合年度預算，由於一年剛好會差三至五個月要銜接，才會申請展延銜接未來預算接軌。