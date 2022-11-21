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鐵道迷注意！SL-21夏依式蒸汽火車立體可動木拼圖亮相

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
以SL-21夏依式為主題的立體可動木拼圖正式亮相。圖/有你共創提供
以SL-21夏依式為主題的立體可動木拼圖正式亮相。圖/有你共創提供

鐵道迷睽違已久的SL-21夏依式為主題的立體可動木拼圖正式亮相，並由有.設計團隊引進的全新商品，已在嘖嘖平台進行募資，忠實粉絲不要錯過這次的早鳥優惠！

阿里山林業鐵路夏依式蒸汽火車復駛，除了SL-25號、SL-26號、SL-31號蒸汽火車之外，現在SL-21號蒸汽火車，也加入復駛陣容。SL-21歷經18個月以上的維修作業後修復出廠，也是目前可動態行駛的老火車中，年紀最大的。期待將來這四部蒸汽火車，繼續為大家乘載美好回憶，為未來阿里山的發展觀光旅遊及保存文化資產加分。

夏依式為主題的立體可動木拼圖，由有.設計團隊引進，已在嘖嘖平台(https://bit.ly/3UzexlM)進行募資，鐵道迷以及SL-21的頭號粉絲們，趕緊把握現在超早鳥68折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團(https://www.facebook.com/fuumaspuzzle)查詢。

此外，「SL-21夏依式蒸汽火車」和「阿里山林鐵」110周年通車典禮將於2022/12/24嘉義車庫臨時月台進行，歡迎各位鐵道迷共襄盛舉，詳情活動細節請見《阿里山林業鐵路及文化資產管理處》FB粉專。

鐵道迷 阿里山 文化資產

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