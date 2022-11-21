鐵道迷注意！SL-21夏依式蒸汽火車立體可動木拼圖亮相

台灣年輕人的居住困境買不起，租不好，補不到，等不到，現在有另一種新租屋模式，只要願意多做一些事，就有機會以比市價便宜的租金租到房子，成為沒有血緣的家人，甚至可以挑家人，社會住宅首次開辦青年合作共居，規畫26戶雅房試水溫，已住進17人，主辦方解釋沒有滿的原因，是要找合適的人，徵選的住戶面試時，這一點認知不同，就會被刷掉。...

2022-11-21 14:00