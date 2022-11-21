毛骨悚然的童年惡夢 盤點伊藤潤二10大經典作 看完背脊瞬間發涼

30年不敗的恐怖經典

被喻為日本恐怖漫畫大師的伊藤潤二，從1990年代開始推出了許多膾炙人口的作品，諸如《富江》、《漩渦》、《魚》等系列作，以及〈血玉樹〉、〈人頭氣球〉、〈三酸甘油酯〉、〈時裝模特兒〉等其他短篇漫畫，都是許多粉絲心中的經典，其作品也多次被改編成影劇、遊戲、動畫，在恐怖界佔有無可取代的地位。

近期臺灣更拍攝真人影集《聰明鎮》，濃縮了30年的恐怖經典，將多部伊藤潤二的作品改編為450分鐘的劇集，預計於2023年播出，讓許多人都相當期待，也開始回顧那些讓人毛骨悚然的漫畫。在伊藤潤二的眾多名著中，你心目中最厲害的作品是哪一部呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友們熱議的伊藤潤二經典TOP 10，快來看看哪些恐怖故事最讓人印象深刻吧！

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NO. 10 〈長夢〉（長い夢）

你曾經做過「體感時間」很長的夢嗎？在伊藤潤二的〈長夢〉中，主角向田一直做著長時間的夢。一個晚上裡，他會經歷很長的夢境，從一開始的兩三天，到後來越變越長，甚至睡了一晚就像過了一年，並且往往還伴隨著惡夢，讓他感到非常痛苦。



隨著時間的推移，向田做夢的時間也越來越長，雖然現實生活中只經過一天，對他來說卻像過了好幾年，讓他的精神狀況逐漸受到影響，到最後夢的時間已經達到千年。雖然沒有恐怖的鬼怪，但〈長夢〉的可怕之處就在於那趨於永恆、讓人逐漸與現實脫節的夢境，許多網友都不寒而慄：「小時候最怕的一篇」、「看完不敢睡覺」。

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NO. 9 〈血玉樹〉

從人體傷口冒出的「血玉樹」，是讓許多人印象最深刻的伊藤潤二作品之一。故事中主角和女友因車子拋錨不小心來到一個詭異的村落，後來才發現裡面的村民全被一個嗜血怪做成了「血玉樹」，從傷口長出的枝椏末端是一個個飽滿的鮮血果實，而人則因為血液跑出體外成了木乃伊。



唯一的自救方法是吃下自己結出的鮮血果實，不過這樣做的話也會變成一個嗜血怪。在這個故事中伊藤潤二以慣用的詭譎風格，畫出了滿滿的「血玉樹」，布滿整個視野的鮮血果實密集到讓人感到不適，血玉樹底下乾癟的人體也相當驚悚，是不少人的童年惡夢，「超噁心的」、「密集恐懼症發作」。

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NO. 8 《魚》系列（ギョ）

《魚》系列共出了兩集單行本，被許多人公認為伊藤潤二讓人最不舒服的作品，也是少數的長篇。故事以男女主角在沖繩旅遊途中發現身上長腳的怪魚開始，接著有越來越多長著腳的「步行魚」入侵陸地，情況逐漸失控。



在這系列作品中，「屍臭」為主要的元素之一，步行魚會不斷在岸上走動，直到身體腐爛，不少人表示光看漫畫仿佛就能聞到濃濃的臭味，此外，描繪得相當細緻的各種異形魚類，也讓人看了感到非常不適，「只剩下『噁心』兩字可以形容」、「彷彿可以感受到屍臭味與機械聲在周遭圍環繞」、「看完後就是一個『噁』字」、「小六被第二集封面嚇慘」。

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NO. 7 〈無頭雕刻〉（首のない彫刻）

〈無頭雕刻〉為伊藤潤二經典的校園恐怖短篇作品，以傳說色彩濃厚的「舊校舍」、「美術教室」作為背景，講述一名只做「無頭雕刻」塑像的美術老師，與追隨他的學生兩人為追求人體雕刻之美而走火入魔的故事。



在劇情的最後那些無頭雕刻們逐漸成精，變成能夠思考的活物，並且還為了尋求完美而將活人的頭裝到自己身上，成堆沒有頭的雕像將人團團包圍並爭奪頭顱的畫面相當兇殘，也有人認為漫畫有對於「為成全自己而犧牲他人」的反諷，「無頭那部我有被嚇到」、「雕像搶頭超可怕」、「這篇也很噁」、「很驚悚也很震撼」、「雕像、假人都是我童年最大的惡夢」、「這部真的有恐怖到」。

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NO. 6 《至死不渝的愛》（死びとの恋わずらい）

《至死不渝的愛》為單行本，也是伊藤潤二篇幅較長的作品之一。故事以「霧之町」的「十字路口占卜」為背景，居住在這個小鎮的人流傳著一種占卜方法，只要遇到問題時就會在清晨守候在十字路口上，向第一個遇到的人提問，以路人的答案當成事情的解答。



到後來出現了一個「黑衣美少年」，總會在十字路口為人占卜，不過他所給出的答案往往相當極端，並且會讓人陷入瘋狂，許多人在經過黑衣美少年的占卜後都會失去理智奉行占卜結果，最後場面逐漸失控。有趣的是，該篇章其中一頁人潮洶湧、敲窗的畫面後來被許多人改編成梗圖，意外成為了知名的迷因，「這部真的經典」。

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NO. 5 〈蛞蝓少女〉（なめくじ少女）

〈蛞蝓少女〉是讓許多人毛骨悚然的故事，女高中生夕子在某天突然開始身體不適，到最後她的舌頭居然變成了一隻蛞蝓。由於蛞蝓從口中伸出、佈滿黏液的畫面實在太過驚悚，讓不少人都對這個短篇印象深刻。



變成蛞蝓的舌頭就算剪掉也會再生，夕子的父母為了讓蛞蝓消失，於是在浴缸中倒滿鹽，將她埋入其中。沒想到蛞蝓並沒有死去，反而是夕子的身體縮水了，到最後她的頭便任由口中伸出的蛞輸馱著行動，看起來就像人頭蝸牛一般，模樣相當衝擊，給不少人的童年帶來驚嚇，「含蛞蝓超噁的」、「我最怕蛞蝓少女，最後那個畫面哀怨的眼神看了好毛」。

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NO. 4 《漩渦》系列（うずまき）

《漩渦》系列總共推出了3本單行本，是伊藤潤二少數的長篇作品，也是大家公認的代表作之一。故事以「黑渦鎮」為背景，先是主角的父親開始莫名對各種漩渦狀的事物感到著迷，接著演變成了可怕的執著，到最後甚至把自己捲成了漩渦，因此身亡。



至此，漩渦的詛咒開始在小鎮上蔓延，許多居民也紛紛因為漩渦出現可怕的瘋狂舉動，主角和男友最後仍努力維持理智，看見了許多恐怖的畫面。故事中有各式各樣的詭異的漩渦，讓人看久了便感到渾身不舒服，「至今印象深刻」、「看完有很不舒服的感覺」、「後勁很強」、「噁到爆」、「看到頭暈想吐」。

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NO. 3 《雙一》系列（双一）

「雙一」可說是伊藤潤二筆下除了富江外最知名的角色，該系列也是不少人心中的伊藤潤二經典。雙一是一個沉鬱的少年，在班上人人敬而遠之，家人對其也漠不關心，但總是默默處在角落的他，其實有著「詛咒」他人的能力。



幼年時的雙一，常透過自己的能力捉弄家人及同學，雖然長相陰沉可怕，深深的黑眼圈和大大的眼白讓人看了覺得陰森，但故事中那些出自孩子的惡作劇，其實和其他作品比起來並沒有那麼可怕，不少網友反而還覺得雙一的故事非常搞笑甚至溫馨，「雙一是伊藤作品裡比較不恐怖的」、「雙一是伊藤潤二的恐怖角色中最人性化的一個」。

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NO. 2 〈人頭氣球〉（首吊り気球）

〈人頭氣球〉也是不少人的童年惡夢之一，故事中會出現和角色長相一模一樣的巨大「人頭氣球」，可怕的氣球們會去找尋對應的人，只要被盯上，人頭氣球便會不斷靠近，到最後氣球底部的繩子會套到脖子上，將人吊死並持續在空中飄浮。



巨形人頭氣球在空中露出詭譎陰沉的笑容，並不斷逼近，讓人看了不由自主地感到害怕，成為恐怖漫畫的經典。日本在配合東京奧運舉辦的藝術文化祭上曾出現非常相似的大型人頭氣球，讓不少人被勾起初次看到此篇漫畫時的恐懼，「我覺得是伊藤潤二最恐怖的一篇」、「小時候對我造成心理創傷」、「小時候的陰影」。

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NO. 1 《富江》系列

說到伊藤潤二，不少人第一直覺想到的一定是「富江」。富江不只是伊藤潤二筆下最受歡迎的角色，其系列作品也被奉為恐怖漫畫經典中的經典。故事的一開始便十分驚悚，主角富江直接被同班同學及老師活活分屍，造成後面一連串詭異的可怕事件。



富江最恐怖的地方，在於不管被以什麼方式殺死，總是能透過剩餘的身體組成再度重生，遇到富江的人往往會著了魔似地被吸引並且發狂，不斷繁殖增生的富江讓人感到毛骨悚然。此外，富江邪魅美麗的外貌，也是讓大家對這系列作品印象深刻的原因之一，「是精神污染的程度了」、「只看了一點點就不敢再看」、「小時候看完一直做惡夢」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年11月18日至2022年11月17日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『伊藤潤二作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統