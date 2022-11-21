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周末投票日天氣如何？彭啟明：水氣可望減少

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象達人彭啟明在粉絲專頁表示，南海附近的水氣，明天周二下半天開始會逐漸往台灣，配合上東北季風增強，預期全台各地都有陣雨機會。截圖自氣象達人彭啟明粉絲專頁。
氣象達人彭啟明在粉絲專頁表示，南海附近的水氣，明天周二下半天開始會逐漸往台灣，配合上東北季風增強，預期全台各地都有陣雨機會。截圖自氣象達人彭啟明粉絲專頁。

氣象達人彭啟明在粉絲專頁表示，南海附近的水氣，明天周二下半天開始會逐漸往台灣，配合上東北季風增強，預期全台各地都有陣雨機會。他說，預計周六投票日當天，水氣才會減少，只有東北部迎風面偶有陣雨，其他各地降雨趨緩，周日更會轉晴回溫。

他說，東北季風今短暫增強，周三起全台有雨，今天東北季風會稍微減弱，周二會短暫轉為偏東風，讓西半部都處在弱風環境內。首先是迎風面的降雨會逐漸退到東半部沿海一帶，北部轉為陰到多雲，甚至在周二白天配合鋒面前方的西南風，又會短暫出現類似周六那樣暖熱的天氣。

彭啟明表示，周二會有個背風渦漩發展，往北移動的同時，也會把懸浮微粒由南而北帶上去，周二白天到周三的清晨中北部也有接近或亮起橘燈，未來幾天也請多留意空氣品質的預報。

他表示，周二晚間起中南部就會開始有零星陣雨機會，目前預測周三到周四水氣最多，中北部因為位於冷暖交界，雨勢會比較明顯，全天都會有明顯的雨勢，南部、東南部則是以陰短暫雨為主。

他說，比較好的消息是下周五起水氣有逐漸減少的趨勢，投票日西半部天氣可望趨於穩定，而東半部整周都還是有短暫雨機會。

東北季風 彭啟明

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