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受東北季風影響今晚天氣轉變 吳德榮：周三起連下雨3日

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，今日(21日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，明(22日)白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，明晚起東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼。截圖自中央氣象局
中央氣象局表示，今日(21日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，明(22日)白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，明晚起東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼。截圖自中央氣象局

中央氣象局表示，今日(21日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，明(22日)白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，明晚起東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼。

氣象局表示，今日至明白天台灣東半部地區、西半部山區及金門有局部短暫雨，其他地區及澎湖、馬祖為多雲到晴；華南雲雨區東移影響，明晚起台灣中部以北及東北部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨。今日雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風；今、明兩天夜間至清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局針對清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，彰化、雲林已出現能見度不足200公尺現象，請民眾留意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今晨北海岸及東側海面有降水回波消長，北海岸、東半部有零星降雨；截至4：53全台平地最低氣溫為苗栗西湖鄉18.1度；而各地區平地最低氣溫大多在19至21度〔北部(桃園楊梅區)20.8度，中部(雲林崙背鄉)19.2度，南部(台南佳里區)20.0度，東部(花蓮壽豐鄉)20.1度〕。

他表示，今日受到微弱東北風影響，西半部仍為晴時多雲，北海岸、東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；南部空品不佳，應注意。北台稍涼，其他地區舒適微熱早晚涼。各地氣溫：北部21至28度，中部19至32度，南部20至32，東部20至29度。明(22)日東北風減弱，各地多雲時晴、氣溫升；下午雲量漸增、晚起天氣轉變。

吳德榮說，周三(23日)起至周五(25日)鋒面南下併南方水氣，影響範圍大，並有較大雨勢；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨的機率；周六(26日)鋒面減弱、水氣漸減，為雨後多雲的天氣，氣溫略升。下周(27)日各地好轉為多雲時晴，氣溫回升。

馬祖 氣象局

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