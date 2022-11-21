500趴2022 500%永續綠生活

2022年500趴，將於12月2～4日，在台北101水舞廣場登場。圖／500趴提供 《500輯》在疫情初期的渾沌時局創刊，從2020年春天一路發展至今，作為聯合報系鎖定質感青年、目標正向擾動社會的全媒體品牌，無論是榮獲金點設計獎標章雙料肯定的紙本刊物和新型態美食評鑑「500盤」、鼓勵青年世代的獎項「500Young」，以及不間斷的各類型實體與線上活動，都成為大眾打造美好生活中的重要管道。

而進入第三屆、台灣最具質感潮流的戶外派對「500趴」，則是500輯歲末年終的壓軸重頭戲，去年首度嘗試延長活動時間，三天吸引近12萬人次的現場參與，線上瀏覽次數更超過百萬。如今全球加速翻轉，我們的每一步，都在重塑這個世界的新常態，「500趴2022」除延續前兩屆活動的關鍵基因「世代混搭，質感重擊」，更要倡議「500％永續綠生活 Go Green, Go Action!」，現場除透過各種企畫體現永續之於個人至環境的重要性，更希望大眾經由輕鬆趣味的派對活動理解實踐綠色生活對於社會的正向助益。

23組音樂人 嗨翻101水舞廣場

告五人將在12月3日於500趴2022演唱。圖／相信音樂提供 周興哲將於12月4日於500趴2022演唱。圖／經紀公司提供 韋禮安將於12月2日於500趴2022擔任開場演唱。圖／經紀公司提供

本屆演出卡司包含金曲歌王蛋堡Soft Lipa、台灣首位登上日本音樂頻道「THE FIRST TAKE」的歌手韋禮安，10月底才結束小巨蛋個唱、現場座無虛席的歌手周興哲，以及新專輯叫好叫座的創作歌手白安。「聽團仔」們也將在現場獲得極大滿足，擁有多首億萬神曲的告五人、金曲獎最佳樂團血肉果汁機，7月底在北流連開兩場個唱均秒殺的TRASH、憑藉後民謠曲風征服萬千樂迷的老王樂隊都將現身。三天活動將集結共23組音樂人接力演唱，多元音樂類型和強烈舞台魅力勢必嗨翻101水舞廣場。

RAW不缺席 500盤大贏家亮相

詹記麻辣火鍋也將以「浪漫屋by詹記」之名出攤500趴。圖／詹記提供

至於500趴在音樂之外最令人心繫的餐飲體驗，世界名廚江振誠領軍的「RAW」同樣沒有缺席，繼去年販售以環遊世界為靈感創作的各國野餐小食掀起排隊盛況，這次又將端出什麼驚喜令人期待。首次入選500盤便成為年度最大贏家的粵菜餐廳「朧粵」要讓大眾不需訂位也能嘗到名店滋味，連續三屆參加的「台北晶華酒店」今年依然要帶來上乘美味；而進入秋冬更加一位難求的詹記麻辣火鍋也將以「浪漫屋by詹記」之名出攤，務必前來一試他們的招牌麻辣燙。

台南當紅酒吧Moonrock將與保存食品牌「LOUU露物」創辦人陳小曼合作，並與Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌共同合作出攤500趴。圖／Moonrock提供

曾奪得世界咖啡沖煮大賽冠軍的「VWI by CHADWANG」。圖／VWI by CHADWANG提供 名列全球50間最棒咖啡館榜首的興波咖啡。圖／興波咖啡提供

近年極富盛名的台南酒吧「Moonrock」不只供應專業調酒，還找來保存食品牌「LOUU露物」創辦人陳小曼合作，並與Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌共同合作，讓消費者吃喝一網打盡。而名列全球50間最棒咖啡館榜首、今年在台北榕錦時光生活園區開設精品店型的「興波咖啡」也再度回歸500趴；曾奪得世界咖啡沖煮大賽冠軍的「VWI by CHADWANG」也率隊參加。台灣最具名氣的花藝品牌「CNFlower西恩」要將他們的特製貨車駛進現場，讓大家感受又野又美的植物魅力。加總上述現場共計有超過30個來自各方的豐富攤位，大眾勢必能從中找到自己的心之所向。

永續非口號 活動將貫徹無紙化

永續綠生活也不只是活動口號，現場多使用可循環回收的材料作為硬體組件，無紙化特色也貫徹其中，盡可能精簡印刷品的產生，減少一次性消耗。多家品牌攤位也將針對自備餐具或環保袋的民眾給予專屬優惠，也設有環保餐具租借站，一起練習降低拋棄式餐具在生活中的出現比例。

環保可以很有風格，永續不會缺乏態度，邀請您12／2~4周五至周日前來一起享受精彩的500趴2022。更多內容細節將陸續釋出，敬請密切關注500輯Facebook粉絲專頁。

500趴2022

活動日期：2022／12／2(五)~12／4(日)

活動時間：

周五∣17:00~22:00

周六∣11:00~21:00

周日∣11:00~18:00

活動地點：台北101水舞廣場