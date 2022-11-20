影／台灣爆發首起H5N1禽流感 畜產宜蘭分所種鴨驚傳全撲殺

位於宜蘭縣五結鄉某種鴨場驚傳鴨隻陸續染疫死亡，縣動植物防疫所立即採樣送驗，經農委會動植物防疫檢疫局確認，爆發全台首起發生在家禽身上的新型H5N1高病原禽流感病例，今天緊急全面撲殺種鴨5010隻及全場消毒，杜絕病源擴散。

據了解，台灣過去只有H5N2發生在家禽身上的禽流感疫情，防疫單位今天晚間緊急公布的五結鄉某種鴨場，爆發台灣首起新型H5N1禽流感，其實就是行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所。

宜蘭縣動植物防疫所通報種鴨場從本月14日起陸續有鴨隻不明罹病死亡，動植物防疫所立即採樣送驗，經農委會動植物防疫檢疫局確認，全台首起發生在家禽身上的新型H5N1高病原禽流感病例，防疫所今天全場撲殺銷毀5千多隻，3週齡至104週齡種鴨，後續必須監測疫情3個月。

之前曾經有鳥類被染上H5N1禽流感，但一直沒有傳染到雞鴨等家禽，這次爆出病情的竟然是屬於農委會的種鴨場，照理說農委會畜產試驗所宜蘭分所的圍網等防護措施應該比一般民間的鴨場嚴密，仍不慎染疫。

宜蘭縣動植物防疫所表示，候鳥路徑上游國家韓國與日本，今年10月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國10月17日至今已有12禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，撲殺家禽數83.9萬隻，日本10月28日至今已有9禽場確診H5N1或H5亞型高病原性禽流感病毒，撲殺家禽數215萬隻，顯見透過候鳥遷徙過程已經把禽流感病毒傳入國境。