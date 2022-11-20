宜蘭種鴨場、台南濕地野鴨 驗出新興禽流感病毒

動植物防疫檢疫局防檢局今天表示，宜蘭縣五結鄉種鴨場及台南四草濕地野鴨排遺，檢出H5N1亞型高病原性禽流感，種鴨場已由宜蘭縣動植物防疫所執行3周齡至104周齡種鴨計5010隻撲殺銷毀作業，濕地野鴨由台南市動物防疫保護處執行區域環境消毒及周邊禽場監測。

防檢局說明，兩例病毒與台灣禽場的H6N1亞型、墨西哥株H5N2亞型以及2.3.4.4b的H5N2亞型病毒皆不同，為新興禽流感病毒。111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計27例。

防檢局說明，此次種鴨及野鴨案例其病毒均為2.3.4.4b分支H5N1亞型高病原性禽流感病毒，但兩者血球凝集素（HA）基因片段序列相似度僅97.8%，親緣分析亦顯示，病毒核酸序列分別相近於110至111年2.3.4.4b分支下的兩病毒群，初步判定宜蘭種鴨與台南四草野鴨檢出H5N1病毒為二獨立事件，並無分子流行病學關聯。

防檢局表示，因應國內種鴨場及野鴨檢出H5N1亞型HPAI新興禽流感病毒，為有效防止病原擴散，已啟動擴大案例鴨場周邊（由半徑3公里擴大至5公里）禽場監測，另外也將持續加強全國各重要濕地野候鳥排遺監測，若發現陽性案件，即由所在地動物防疫機關立即採取必要之處置。

防檢局呼籲，養禽業者務必加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候、野鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須經過澈底消毒，以提升場內自主防疫功能，有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低新病毒入侵及散播風險。