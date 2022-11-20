一張圖看天氣！這晚開始變天「全台有雨」 周日陽光露臉

中央氣象局預報未來一周天氣，周二晚上開始各地轉短暫雨，周日逐漸轉乾，其中周一、二夜晚及清晨，中南部內陸平地仍有局部霧或低 雲出現機率，行車用路要留意路況、注意安全。

氣象局表示，周一受到東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他各地早晚氣溫稍降，要注意日夜溫差，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，西半部平地為多雲到晴。

此外，周一風力仍強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，海邊活動要注意安全。

氣象局表示，周二東北季風減弱，東半部地區及西半部山區水氣稍多，西半部平地及離島多雲到晴。

周二晚上到周六東北季風再增強，且受到華南雲雨區東移影響，各地水氣增加，氣象局表示，這段時間北部、東北部氣溫略降，其他地區雲量稍增或降雨，可能使白天高溫稍降。

氣象局表示，周二晚上至周五，中部以北及東北部地區有短暫雨，其他地區及離島局部短暫雨，周六降雨略減少。