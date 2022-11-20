異位性皮膚炎病程至少20載 影響生活恐致憂鬱

異位性皮膚炎是病長相當漫長的慢性疾病，全台約有30萬名病友，常因皮膚癢痛難耐，抓到紅腫、破皮。異位性皮膚炎病友協會理事長朱家瑜表示，8成的患者發病都在5歲前，不要去責怪他們為什麼一直抓，因為真的非常癢，若可以從小好好治療，有一半以上的孩童青春期後都可獲得改善。

全台約有30萬名疫位性皮膚炎病友，最大病徵就是皮膚乾燥、搔癢，或因為抓癢造成的紅腫、脫屑，且好發於小朋友的身上。朱家瑜說明，異位性皮膚炎就是「先天不良、後天失調」，同時也有找到引起的基因，包括絲聚蛋白基因、皮膚表皮障蔽功能有關的基因發生突變，因此產生過敏及免疫反應，亦即異位性皮膚炎。

朱家瑜表示，造成異位性皮膚炎發病的主因，是生活中的看不見的「塵蹣、黴菌」，以及貓毛、狗毛、花粉等等，若沒有做好相關的環境控管，都可能導致發病。

「8成的病患小時候就會發病。」朱家瑜指出，因為異位性皮膚炎屬於先天表皮障蔽功能不佳，大多數孩童在1、2歲的時候就會接觸到過敏原並發病，但也有2成是5歲後發病，甚至遇過70歲發病的個案，不過僅是少數中的少數。

異位性皮膚炎的併發症相當多元，朱家瑜說明，由於病友皮膚癢、粗糙，急性發病時會出現流湯、流水、紅腫、熱等症狀；但皮膚破損後就容易產生感染，如金黃葡萄球菌等黴菌、病毒感染，若遭細菌感染也會產生蜂窩性組織炎風險，甚至敗血症。

「異位性皮膚炎是不會根治的病。」朱家瑜說，病友若能從小好好照顧皮膚，有一半的個案青春期後會不藥而癒，其餘則轉變為成人型的異位性皮膚炎，慢性反覆發作，最少都會持續20年以上；也因此，長期發病下也伴隨著眼睛結膜過敏、氣喘、鼻子過敏等共病可能，若長期影響生活品質，更可能產生失眠、精神不濟甚至憂鬱等精神疾病。

在治療與預防上，朱家瑜建議，第一線治療即為止癢，避免病友過度撩抓，因此會透過抗組織胺止癢、擦藥膏控制發炎，若皮膚乾燥保護力不佳，就要擦好的乳液；若效果不佳，病況一旦惡化，投入第二線的治療則為抗生素、強類固醇藥物塗抹，或是透過光療，以局部紫外線照射，抑制過敏反應。

若一、二線治療都未見起效，朱家瑜則說，這時候就會考慮使用全身性的免疫抑制劑，包括低劑量的化療藥物、免疫調節劑，或新一代的生物製劑、標靶治療、小分子抑制劑，都可以調節免疫系統，讓過敏反應緩和一些。

異位性皮膚炎病友日常生活中也需要特別注意。朱家瑜提醒，注意皮膚保濕以及做好環境控制，不要接觸到過多抗敏原，使用抗菌防蹣的枕頭、棉被，使用空氣清淨機，但這些都是基本的工作，難免還是會發病，因此重點工作仍是發病期要遵從醫囑規律服藥、擦藥，才能夠避免病況惡化，重拾正常生活步調。