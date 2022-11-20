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高中生發起捐髮助癌友 百餘人響應連男生也來捐

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供

由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，其中包括3位男生，許多是全家捐髮，並且多次捐髮，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。

公益平台創辦人彰化藝術高中學生吳欣璇，「有想髮」愛心捐髮公益活動推廣期間，與平台成員一起拜訪縣內近20所學校校長來一起推廣，更邀請彰化縣長王惠美與彰化市長林世賢拍攝宣傳影片，獲得熱烈回響，並擴展至其他縣市，也有曾經參加之前捐髮活動的同學再次參加的，更有北部、東部的民眾參與，愛心令人感動。

吳欣璇說，今天的「有想髮」愛心捐髮公益活動，預定有111位參加，實地到場的超過85人，連同20多名不克前來寄達的，可望超過預期目標，其中有的一家四口，也有多對姐妹及母女，其中更有3位男生參與捐髮。活動現場，還邀請30位建國科技大學美容系校友，為這些捐髮者義剪。

其中，來自台中的捐髮男生徐哲培說，兩年前，得知由國中生成立的WeCan WeShare 公益平台舉辦捐髮活動，當時沒髮可捐，但當下下定決心留起了長髮，過程梳理有時覺得是折磨，有時覺得辛苦，但這次的體驗，須得向世上留長髮捐髮的人致敬。

吳欣璇說，自己本身從幼稚園開始捐髮，已經捐了5次，從來都沒花過剪頭髮的錢，原本今天要再捐第6次，但長度還差一點點，只能明年再捐了。

吳欣璇說， WeShare 公益平台是開放式的共享平台，希望學生能藉由本身的力量與專長，以及自己的發想來成立公益項目，結合周遭的同學一起來推動，例如她本身是高爾夫球選手，在暑假期間約其他選手一起募集以前的球具給花蓮偏鄉的小選手，協助他們追逐打球的夢想，所以每個人都是可以成為公益項目的發想者，相信很快的，會有越來越多的公益校園出現。

今天參加活動的，包副縣長林田富及彰化藝術高中校長蔣秉芳等多所學校校長，還有許多家長也陪著孩子一起來做愛心。

由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，副縣長林田富肯定捐髮人的愛心。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，副縣長林田富肯定捐髮人的愛心。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供
由WeCan WeShare 公益平台舉辦第四屆「有想髮」愛心捐髮公益活動，今天上午在縣府中庭舉行，共有來自全台各地上百人參與，大家將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。圖／WeCan WeShare 提供
WeCan WeShare 公益平台創辦人彰化藝術高中學生吳欣璇（左），發起舉辦這項「有想髮」愛心捐髮公益活動，獲得男生徐哲培響應。圖／WeCan WeShare 提供
WeCan WeShare 公益平台創辦人彰化藝術高中學生吳欣璇（左），發起舉辦這項「有想髮」愛心捐髮公益活動，獲得男生徐哲培響應。圖／WeCan WeShare 提供

愛心 公益活動 癌症

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