團結抗疫之後 耳鼻喉科醫師率先走回人群與疫共存

中央社／ 台北20日電

在與疫共存的新時代即將到來之際，來自全台各地的耳鼻喉科醫師代表今天齊聚大稻埕，以延續去年「同島一命、團結抗疫」理念，決定率先走回人群，並高喊「台灣加油，繼續向前」的口號，希望號召醫界支持在地商圈，為振興經濟貢獻己力。

適逢馬偕博士在台行醫宣教150週年，第113屆台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會學術演講會，19、20日在台大醫院國際會議中心登場時，也策劃「耳鼻喉界防疫、振興第一線～大稻埕歷史文化及街區振興經濟之旅」，在大稻埕舉行深度走讀街區、講座、表演及親子活動等。

負責主辦的馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科主任王瀛標說，馬偕博士設立的大稻埕教會是台北市最早的禮拜堂，這項活動即是源自馬偕家庭日與大稻埕教會的發想，希望藉此拋磚引玉，讓醫界走入社會。

他說，此次活動特別與大稻埕地方創生公司及商圈合作，邀請會員、眷屬們，在探討大稻埕這個馬偕博士傳道志業的重要基地之餘，也能為當地經濟貢獻一份心力。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳慕寬則指出，去年5月國家疫情最嚴重時，耳鼻喉科醫師挺身而出，站在抗疫的第一線。疫情過後，回到台灣文化的發源地，耳鼻喉科醫師對於振興在地經濟，依然是站在當仁不讓的第一線。

擔任主持人的台北市醫師公會理事黃國欽也表示，醫師為參與抗疫簽下切結書像是簽下軍令狀，彷彿是與妻訣別書一樣悲壯，不僅是醫界對台灣社會的付出，更是展現從事醫師工作應有的救世情懷。

醫師公會全國聯合會理事長周慶明回憶，當時大醫院負荷已到極點，基層醫界思考的是如何協助防疫、幫助政府？最有經驗的耳鼻喉科醫師是否應進行召募參與篩檢？經過耳鼻喉科學會動員不到24小時，就有320位醫師共襄盛舉。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中後來更致電邀請參加5月18日的記者會，盼能在全國廣設篩檢站。

周慶明說，他本身有糖尿病，也算是高風險群，但這是醫護人員的天職，「我們都是戰士，沒有選擇戰場的權利。」當時他身穿寫著「顧好咱庄頭」的工作服，因為顧好社區就是守護台灣。

面對百年大疫，與會的醫師們都認為，台灣的耳鼻喉醫界團結參與了一場神聖的戰爭。

包括周慶明、陳慕寬、王瀛標、桃園市醫師公會常務理事沈高輝、台南市診所協會理事長鄭熙騰及台灣耳鼻喉頭頸外科學會理事莊永勳等六位醫師，為了重現去年記者會上「同島一命、團結抗疫」的熱烈場景，更連袂披上白袍振臂呼喊「台灣加油、繼續向前」的口號，鼓舞彼此士氣。

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