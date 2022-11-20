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港區龜速有理？ 高雄速限15公里路曝光 網：跑步都超速
速限15公里怎麼開？高雄市鼓山區蓬萊路上速限15公里的照片近日遭網友PO上網，引發一片熱議，不少人說「這跑個步也會超速吧？」「這連我阿嬤都會超速了！」高雄港務分公司今解釋，蓬萊路位在高雄港商港區域內，考量車輛駛入蓬萊路後須立即在管制站停車，安全至上才會訂此速限。
高港表示，蓬萊路是進入港區的唯一道路，且管制站外的道路長僅250公尺，考量車輛駛入蓬萊路後要立即在管制站停車，為避免駕駛反應不及，加速後如煞車不及恐釀意外，才會訂出15公里速限。用意是提醒駕駛進入該區須減速慢行，藉此提升交通安全。
有網友近日在臉書社團「路上觀察學院」PO文，速限15的照片一曝光，馬上引來熱烈討論。有網友說「這裡剛好可以驗收直線7秒有沒有及格」、「會不會有人跑步跑一跑接到罰單？」但也有當地人回應，「這是碼頭關口前面的路，這種限速真的還好，不要斷章取義！」假日有很多旅客人潮，尤其是不少家庭客，會開進這裡的車輛也多是公務車。
高港指出，蓬萊商港區原為國際船舶貨物運輸裝卸碼頭，大型運輸車輛進出頻繁，107年轉型為觀光遊憩使用後，朝水岸、慢活遊憩逐步轉型開發中。
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