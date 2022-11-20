雲林造勢男太激動倒地不治 醫師：這些人不要去晚會

選前倒數一周，各個候選人都積極舉辦晚會動員支持者。但昨晚在民進黨候選人劉建國的斗六南聖宮舉辦選前大造勢活動，一名男子疑因情緒激動昏厥，當場停止呼吸心跳，送醫不治。台大心臟內科教授王宗道表示，患有三高民眾如果控制不好，出門前量血壓收縮壓超過160 mmHg，或是剛中風、心肌梗塞手術完三個月內，都不建議前往造勢晚會。

劉建國昨晚在斗六造勢，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都到場站台拉抬聲勢，現場湧入逾萬名支持者，氣氛沸騰。但座位區一名男子突昏厥OHCA（停止呼吸心跳），送醫搶救仍不治。

王宗道表示，情緒起伏、外界壓力是心血管疾病危險因子之一。造勢現場因為人多擁擠、氧氣需求量大，加上群眾的情緒彼此互相渲染，交感神經容易興奮，導致血管收縮。如果本身就有血管狹窄、動脈硬化，或是血管有斑塊等，一收縮就可能造成血栓、心肌梗塞等心血管疾病發作。

王宗道說，並不是只要罹患三高（高血壓、高血脂、高血糖）就不能到造勢現場支持心儀的候選人；但如果控制不好，就建議不要前往。

但何謂控制不好？王宗道說，血壓是一個很好的指標。如果出門前量測血壓收縮壓在160 mmHg以上，或是平常活動，如爬樓梯、走稍微快一點就會感到胸悶，這表示心血管已有一定程度的狹窄，可能已經塞了90％。若再參加這些造勢活動，過於興奮就容易出現問題。

另外，剛中風、心肌梗塞救回來三個月內，或是預防性置入支架一個月內，因身體狀況還不穩定，也不建議前往。

至於就算不到現場、在家看電視，如果情緒過於激動、生悶氣，也有30%到50％的機率引起心律不整、心臟病等，王宗道說，「投票支持候選人即可」。