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苗栗火車頭園區7層樓高塔獨立顯眼 原來是這個用途

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火車頭博物館園區案第一期工程驗收階段，獨立的7層高塔兼具瞭望及消防水塔功能。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭博物館園區案第一期工程驗收階段，獨立的7層高塔兼具瞭望及消防水塔功能。記者范榮達／攝影

10億元苗栗火車頭博物館園區案第一期工程驗收階段，獨立的高塔引人注目，台灣鐵路局說明是瞭望功能，園區明年完工啟用開放，打造融合鐵道文化元素與在地特色的親子共遊體驗。

台鐵局2003年在苗栗火車站南側設立鐵路機車展示場，以簡易遮雨棚架保存各式老火車頭，行政院2019年指示客委會編列預算，營建署代辦打造苗栗火車頭園區，結合台鐵周邊廢棄宿舍群，提供民眾親近鐵道文化及寓教於樂的場域，第一期工程目前驗收階段，台鐵局局長杜微等人日前到園區視察。

台鐵局指出，杜局長肯定活化台鐵文化資產的努力，也看到台鐵公司化後，再增加一項很好的開發來源，除園區建設外，台鐵局正全力收集，並整修展示火車、文物，將來展區會有定期更新展品的規畫，讓大家耳目一新。

第一期工程驗收，許多民眾好奇從建中街看到的獨立高塔的用途，施工單位指出，高塔高約7層樓25公尺，居高臨下可以瞭望火車頭園區及苗栗火車站，另兼具消防水塔功能，旋轉階梯入、出口不同，將來開放動線不會衝突。

鐵路局指出，配合營建署驗收進度，台鐵局資產開發中心規畫園區經營，並辦理招商簽約，將以「整體規畫、分段點交」方式，進行第一階段場域交付，面積約1300坪，內含630坪商業空間，設有願景館、鐵道文史說明陳列、特色餐廳，及在地工藝家駐點推廣的鐵道文創商品、亮點連鎖品牌、新創商品等。

明年交付面積4500坪，包括將建置公共藝術、動態轉車盤展示館、室內主展館、室外展示區、鐵道文化體驗室，及10餘輛珍藏展示火車，園區將參考日本大宮鐵道博物館，打造成為苗栗新興旅遊亮點。

苗栗火車頭博物館園區案第一期工程驗收階段，包括願景館（圖右）等約1300坪，列入委託經營的範圍。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭博物館園區案第一期工程驗收階段，包括願景館（圖右）等約1300坪，列入委託經營的範圍。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭博物館園區願景館復刻1923年日本皇太子裕仁訪台乘坐的「天皇花車」模型，也見證歷史。本報資料照片
苗栗火車頭博物館園區願景館復刻1923年日本皇太子裕仁訪台乘坐的「天皇花車」模型，也見證歷史。本報資料照片

鐵道 文化資產 台鐵

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